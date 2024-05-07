بعد حصده جائزة أفضل لاعب.. سام مرسي يوجه رسالة لجماهير إيبسويتش

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

حصد لاعب خط الوسط المصري، سام مرسي، جائزة أفضل لاعب في موسم فريق إيبسويتش تاون بتصويت الجمهور.

وبعد حصد الجائزة، وجه سام عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس" رسالة للجماهير: "يا له من موسم، شكرا لجميع المشجعين على دعمكم الرائع، وأتمنى أن يكون الجميع قد استمتعوا بالأيام التي صنعنا فيها التاريخ".

وقاد سام مرسي فريق إيبسويتش تاون للصعود إلى الدوري الإنجليزي الممتاز بعد غياب دام 22 عاما.

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