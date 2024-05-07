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موعد مباراة باريس ودورتموند في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

يستضيف باريس سان جيرمان نظيره بوروسيا دورتموند اليوم الثلاثاء، ضمن مواجهات إياب نصف نهائي .

وتبدأ المباراة في تمام الساعة العاشرة مساء اليوم على ملعب بارك دي برانس.

وكان قد انتهى لقاء الذهاب بين العملاق الباريسي والألماني، بفوز الغواصات بهدف دون رد.

وتمتلك شبكة قنوات "بي إن سبورتس" القطرية حقوق بث مباريات دوري أبطال أوروبا في شمال أفريقيا والوطن العربي، وتنقل قناة beIN SPORTS 2 المباراة على الهواء مباشرة.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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