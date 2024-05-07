موعد مباراة باريس ودورتموند في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

يستضيف باريس سان جيرمان نظيره بوروسيا دورتموند اليوم الثلاثاء، ضمن مواجهات إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

وتبدأ المباراة في تمام الساعة العاشرة مساء اليوم على ملعب بارك دي برانس.

وكان قد انتهى لقاء الذهاب بين العملاق الباريسي والألماني، بفوز الغواصات بهدف دون رد.

وتمتلك شبكة قنوات "بي إن سبورتس" القطرية حقوق بث مباريات دوري أبطال أوروبا في شمال أفريقيا والوطن العربي، وتنقل قناة beIN SPORTS 2 المباراة على الهواء مباشرة.

اقرأ أيضًا:

موعد مباراة الأهلي والألمونيوم في دور الـ32 من كأس مصر

قيادة سنغالية.. الكاف يعلن طاقم تحكيم مباراة الزمالك ونهضة بركان في نهائي الكونفدرالية