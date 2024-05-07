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مبابي يقود باريس سان جيرمان أمام بوروسيا بإياب نصف نهائي أبطال أوروبا

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ياسر رشاد - القاهرة - أعلن لويس إنريكي، المدير الفني لفريق باريس سان جيرمان الفرنسي، تشكيل لاعبيه في مواجهة بوروسيا دورتموند ، التي تنطلق في العاشرة مساء اليوم الثلاثاء ، لحساب منافسات إياب نصف نهائي مسابقة .
 


ويمثل باريس في اللقاء كل من ..
حراسة المرمى: جيانلويجي دوناروما.
الدفاع: أشرف حكيمي- ماركينيوس- لوكاس بيرالدو- نونو مينديش.
الوسط: زائير إميري- فيتينيا- فابيان رويز.
خط الهجوم: عثمان ديمبيلي- جونتشالو راموس- كيليان مبابي


كان لقاء الذهاب بين الفريقين الأسبوع الماضي قد انتهى لصالح الفريق الألماني بهدف نظيف.

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محمد ايمن

محمد ايمن

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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