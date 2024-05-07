مبابي يقود باريس سان جيرمان أمام بوروسيا بإياب نصف نهائي أبطال أوروبا

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن لويس إنريكي، المدير الفني لفريق باريس سان جيرمان الفرنسي، تشكيل لاعبيه في مواجهة بوروسيا دورتموند ، التي تنطلق في العاشرة مساء اليوم الثلاثاء ، لحساب منافسات إياب نصف نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا .





ويمثل باريس في اللقاء كل من ..

حراسة المرمى: جيانلويجي دوناروما.

الدفاع: أشرف حكيمي- ماركينيوس- لوكاس بيرالدو- نونو مينديش.

الوسط: زائير إميري- فيتينيا- فابيان رويز.

خط الهجوم: عثمان ديمبيلي- جونتشالو راموس- كيليان مبابي



كان لقاء الذهاب بين الفريقين الأسبوع الماضي قد انتهى لصالح الفريق الألماني بهدف نظيف.