وزير الرياضة يؤكد على الأهتمام بمراكز الشباب فى المناطق النائية

ياسر رشاد - القاهرة - وصل الدكتور اشرف صبحى وزير الشباب والرياضة مسرح الجلاء لحضور حفل ابداع مراكز الشباب الرابع

وكان فى استقباله الدكتورة صفاء الشريف وكيل وزارة الشباب والرياضة بالاسكندرية

وأكد صبحى على أهمية دور مراكز الشباب فى دعم الرياضة فى مختلف مناطق المحافظات حيث أن مراكز الشباب تتميز بأنها تصل الى كل مكان خاصة فى المناطق الشعبية ولها دور كبير فى تدعيم الرياضة بالنسبة للشباب والبنات

كما شدد على الدولة تهتم بمراكز الشباب فى المناطق النائية مثل أهتمامها بالمراكز الموجودة وسط المدن من أجل تعظيم دورهم والمساهمة فى ملء فراغ الشباب والبنات خاصة خلال الفترة القادمة عقب إنتهاء العام الدراسي