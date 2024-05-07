بعد أكثر من 7 أشهر.. كريستو يعود للمشاركة مع الأهلي أمام الاتحاد



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

شهدت الدقيقة 84 من مباراة الأهلي والاتحاد السكندري، مشاركة الجناح التونسي، محمد الضاوي كريستو.

وكانت آخر مباراة شارك فيها اللاعب التونسي مع الأهلي في نصف نهائي كأس مصر 2023 أمام إنبي، يوم 4/10/2023، والتي فاز بها المارد الأحمر بثلاثية نظيفة.

وانضم كريستو للأهلي في موسم 2022/23 قادما من النجم الرياضي الساحلي، في صفقة بلغت قيمتها 360 ألف يورو.

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