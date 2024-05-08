انطلاق بطولة رابطة المقاتلين المحترفين الجمعة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - كشفت رابطة المقاتلين المحترفين (PFL)، الدوري الرياضي الأسرع نموا والأكثر ابتكارا، عن انطلاق بطولة PFL لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، للمرة الأولى في الرياض 10 مايو .

وسيتم بث موسم PFL لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا مباشرة من الصالات الرياضية الخضراء في الرياض، وسيتضمن منافسات في قسمي وزن الريشة ووزن الديك.

وسوف تكون بطولة PFL، المقررة بالرياض، الحدث الأول من موسم رياضي مثير مكون من 4 أحداث يضم أفضل المقاتلين في المنطقة.

وستضم بطاقة القتال التاريخية أفضل المقاتلين من الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، في قسمي وزن الريشة ووزن الديك، والذين يتنافسون في نزالات بنظام الإقصائيات، حيث يؤهل الفوز في دوري المقاتلين المحترفين، إلى المراحل النهائية.