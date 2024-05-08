العشرى يرفض العودة للإسكندرية تحسبا لهجوم الجماهير عقب رباعية الاهلى

ياسر رشاد - القاهرة - رفض الكابتن طارق العشرى المدير الفنى للفريق الاول لكرة القدم بنادى الاتحاد السكندرى العودة الى الاسكندرية تحسبا من هجوم الجماهير عليه عقب الهزيمة الكبيرة التى تلقاها فريقه برباعية من فريق الاهلى مقابل هدف يتيم فى المباراة التى جمعت بينهما بستاد القاهرة

وكان من المقرر عودة العشرى والفريق الاخضر الى الاسكندرية عقب المباراة ليستأنف مرانه غدا الاربعاء بملعب نادى الاتحاد فرع سموحة الا ان الهزيمة الثقيلة جعلت العشرى يخشى مواجهة الجماهير والهجوم المتوقع ضده خاصة بعد ما تعرض لموجة من غضب الجماهير ضده فى مباراته أمام الاسماعيلى حتى صعوده الى حافلة الفريق

وطالب العشرى ان يستقر بالقاهرة لمدة ٣ ايام بعيدا عن جماهير الاتحاد لحين مواجهته القادمة أمام فريق المقاولون المقرر إقامتها يوم السبت المقبل الموافق ١١ مايو الجارى فى تمام الساعة الرابعة بستاد المقاولون

ويستقر فريق الاتحاد السكندرى بأحدى فنادق مدينة نصر على أن يستأنف العشرى مران الفريق غدا

يذكر أن فريق الاتحاد لازال يستقر بالمركز الخامس بجدول الدورى برصيد ٣٢ نقطة