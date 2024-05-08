الزمالك يضع رابطة الأندية في ورطة بعد جدل المشاركات الأفريقية

يدرس نادي الزمالك، إرسال احتجاجًا رسميًا، إلى رابطة الأندية بشأن مشاركة الفرق في البطولات الأفريقية الموسم القادم، والتي سيتم اعتمادها من الدور الأول.

وقال الإعلامي أمير هشام مقدم برنامج “+90″ عبر قناة النهار: مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب، يدرس إرسال احتجاجًا رسميًا لـ رابطة الأندية بسبب الفرق المشاركة في البطولات الأفريقية عقب نهاية الدور الأول”.

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وواصل: ” ولكن سيأجل الزمالك إرسال احتجاجه على القائمة الخاصة بالأندية المشاركة في أفريقيا حتى نهاية الموسم الجاري، وحينها سيرسل خطابًا رسميًا”.

وكان قد أصدر ناديي المصري البورسعيدي، وإنبي اليوم الثلاثاء، بيانات رسمية، يؤكدون فيها حقهم في المشاركة في البطولات الأفريقية خلال الموسم المقبل.

وأعلنت منذ قليل رابطة الأندية المصرية المحترفة، أن الاتحاد الأفريقي هو من سيحدد الفرق التي ستشارك في البطولات الأفريقية الموسم المقبل سواء الكونفدرالية أو دوري الأبطال.