أمير هشام: الزمالك يدرس بقوة الاحتجاج على إرسال الأندية المشاركة في إفريقيا

ياسر رشاد - القاهرة - أكد الإعلامي أمير هشام مقدم برنامج "+90"، أن مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب، يدرس الاحتجاج على إرسال الأندية المشاركة في البطولات الإفريقية عقب نهاية الدور الأول.

وتابع هشام خلال برنامجه على قناة النهار: "الزمالك يرغب في تأجيل إرسال القائمة الخاصة بالأندية المشاركة في إفريقيا حتى نهاية الموسم الجاري، ويدرس بقوة في تقديم احتجاج رسمي".

في سياق متصل حدد الاتحاد المصري لكرة القدم موعد مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك أمام فريق بروكسي في إطار مباريات دور الـ32 لبطولة كأس مصر.

وتقرر إقامة المباراة في تمام الساعة الثامنة مساء يوم الخميس الموافق 30 مايو على ستاد المقاولون العرب.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة نهضة بركان المغربي في ذهاب نهائي كأس الكونفدرالية، المقرر لها في العاشرة مساء يوم الأحد المقبل الموافق 12 مايو الجاري على ملعب بركان البلدي.

في حين سيقام لقاء العودة في الثامنة مساء يوم الأحد 19 مايو الجاري باستاد القاهرة الدولي.