موعد مباراة ريال مدريد وبايرن ميونخ اليوم بدوري أبطال أوروبا

ياسر رشاد - القاهرة - يستضيف ريال مدريد نظيره بايرن ميونخ اليوم الأربعاء، ضمن مواجهات إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

وتبدأ المباراة في تمام الساعة العاشرة مساء اليوم على ملعب سانتياجو برنابيو.

وتعادل ريال مدريد مع البايرن في مباراة الذهاب (2-2)، بما يضفي على مباراة الإياب أهمية كبري في حسم نتيجة التأهل إلى النهائي لمقابلة الفائز في مجموع مباراتي مباراة باريس سان جيرمان ضد بوروسيا دورتموند في نصف نهائي دوري الأبطال.

وتعتبر قنوات بين سبورت الناقل الحصري لمباريات دوري أبطال أوروبا، وتنقل مباراة بايرن ميونخ ضد ريال مدريد اليوم عبر قناة بين سبورت 1- beIN Sports HD 1.

وتعتبر تلك المباراة التاسعة التي تجمع بين الفريق الملكي والنادي البافاري في الدور نصف النهائي من عمر مسابقة دوري ابطال أوروبا.