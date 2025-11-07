مي عمر تتألق بإطلالة عصرية بفستان دنيم أنيق وقصير

في أحدث ظهور لها، خطفت النجمة مي عمر الأنظار بإطلالة تجمع بين روح الماضي وسحر العصر الحالي، مؤكدةً مرة أخرى قدرتها على المزج ببراعة بين الأسلوب الكلاسيكي واللمسات الجريئة الحديثة.

اختارت فستاناً قصيراً من الدنيم الأزرق بقصة A-Line أنثوية، مستوحاة من طابع الريترو الذي يعود بقوة إلى ساحة الموضة هذا الموسم.

فستان دنيم بطابع الريترو وأناقة التفاصيل البيضاء

تميّز فستان مي عمر بتصميمه البسيط والمفعم بالتفاصيل اللافتة. جاء بقصة A-Line التي تبرز رشاقة القوام وتمنح الإطلالة لمسة شبابية ناعمة، فيما أضفت الياقة البيضاء الكلاسيكية لمسة من الأناقة المستوحاة من أزياء الستينيات. أما الأزرار الكبيرة باللون الأبيض والكشكش الناعم على الحواف، فقد أكملت الإطلالة بروح مرحة وأنثوية تعكس ذوق مي الرفيع وحسّها العصري بالتفاصيل.

أكسسوارات فاخرة بلمسة لونية جريئة

ولأن التفاصيل تصنع الفارق، اختارت مي عمر أن تُضفي على اللوك لمسة من الفخامة والجرأة في الوقت نفسه من خلال حقيبتها الفوشيا من “هيرميس” المصنوعة من جلد التمساح، وهي إحدى قطعها المفضّلة التي تعبّر عن عشقها للألوان القوية والأكسسوارات الفاخرة.

أكملت مي عمر إطلالتها بنظّارات شمسية بارزة أضافت روحاً عصرية وجاذبية إلى الإطلالة الكاجوال، بينما اختارت حذاء باليرينا أبيض مزيناً بـStuds فضّية منحها توازناً مثالياً بين الراحة والأناقة.

مكياج وردي وشعر “ويفي” طبيعي

أما من الناحية الجمالية، فقد حافظت مي عمر على أسلوبها الناعم في الجمال، بحيث اختارت تسريحة شعر “ويفي” طبيعية منسدلة بحرية تعكس العفوية والأناقة في آنٍ واحد. وجاء مكياجها الوردي الهادئ ليكمّل الإطلالة بانسجامٍ تام مع روح الألوان والستايل، فبدت متألقة بإشراقة أنثوية مفعمة بالحيوية.

أناقة الريترو بأسلوب مي عمر الخاص

بهذه الإطلالة، أثبتت مي عمر أنّ الأناقة لا تحتاج إلى تعقيد أو مبالغة. فستان دنيم بسيط، تفاصيل بيضاء ناعمة، وحقيبة فوشيا فاخرة كانت كفيلة بتجسيد أسلوب الريترو العصري الذي يوازن بين الكلاسيكية والحداثة بلمسة شخصية واضحة. إطلالة جديدة تضاف إلى سجلّ النجمة المصرية كرمز للأناقة العصرية الراقية التي تجمع بين التفرّد والذوق الرفيع.

مجلة لها