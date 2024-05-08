تعرف على حكام الجولة الختامية بمجموعة الصعود بدورى المحترفين

ياسر رشاد - القاهرة - أعلنت لجنة الحكام التابعة للاتحاد المصرى لكرة القدم طاقم حكام 4 مباريات من المرحلة الثانية لدوري القسم الثاني "دورى المحترفين"، والمقرر إقامتها في الساعة الرابعة والنصف عصر اليوم الأربعاء، ضمن لقاءات الجولة الختامية للمرحلة الثانية لدوري المحترفين للمجموعة المنافسة على الصعود للدوري الممتاز .

1- بروكسي مع غزل المحلة

تنطلق المباراة في تمام الرابعة والنصف عصراً على ملعب بروكسي الرياضي بأبو المطامير بقيادة حمادة القلاوي حكما ساحة، ويعاونه هاني خيري مساعد أول، و كريم مهيا مساعد ثان، ويتواجد محمد طارق عبدالحكيم حكما رابعا.

حكام مباراة بروكسي مع غزل المحلة

2- حرس الحدود × القناة

تنطلق المباراة في تمام الرابعة والنصف عصراً على ستاد جهاز الرياضة العسكري بقيادة مبروك نبيل حكما ساحة، ويعاونه سامي هلهل مساعد أول، ومحمد أبو رحاب مساعد ثان، ويتواجد هيثم عثمان حكما رابعا.

حكلم مباراة حرس الحدود والقناة

3- لافيينا × طنطا

تنطلق المباراة في تمام الرابعة والنصف عصراً على ملعب الأسيوطي سبورت بقيادة محمود رشدي حكما ساحة، ويعاونه هاني عبدالفتاح مساعد أول، و محمد مصطفي إسماعيل مساعد ثان، ويتواجد عبدالكريم نصار حكما رابعا.

حكام مباراة لافيينا وطنطا

4- وادي دجلة × راية

تنطلق المباراة في تمام الرابعة والنصف عصراً على ستاد السلام بقيادة حسام عزب حكما ساحة، ويعاونه محمد القاضي مساعد أول، و محمد القراقصي مساعد ثان، ويتواجد السيد عبيد حكما رابعا.

حكام مباراة وادي دجلة وراية

مباريات الجولة الختامية بمجموعة الصعود بدوري المحترفين :

1- بروكسي مع غزل المحلة

يصطدم فريق غزل المحلة وصيف المجموعة بقيادة احمد عيد عبد الملك برصيد 49 نقطة بفريق بروكسي صاحب المركز التاسع بقيادة محمد حامد برصيد 37 نقطة، على ملعب نادي بروكسي ، وذلك في إطار منافسات الجولة التاسعة والأخيرة من المرحلة الثانية "مرحلة الصعود" بدوري المحترفين .

2- حرس الحدود × القناة

يشهد جهاز الرياضي العسكري لقاء صعب بين فريق حرس الحدود صاحب المركز الثالث بقيادة محمد مكي برصيد 48 نقطة مع فريق القناة متذيل المجموعة بقياده أحمد العجوز برصيد 35 نقطة، ، وذلك في إطار منافسات الجولة التاسعة والأخيرة من المرحلة الثانية "مرحلة الصعود" بدوري المحترفين .

3- لافيينا × طنطا

يستضيف فريق لافيينا صاحب المركز الرابع بقيادة احمد صلاح برصيد 45 نقطة نظيره فريق طنطا صاحب المركز السادس بقيادة عمرو انور برصيد 39 نقطة، على ملعب الأسيوطي سبورت ، وذلك في إطار منافسات الجولة التاسعة والأخيرة من المرحلة الثانية "مرحلة الصعود" بدوري المحترفين .

4- وادي دجلة × راية

يلعب فريق وادي دجلة صاحب المركز الخامس بقيادة الكرواتي توليتش برصيد 45 نقطة مع فريق راية صاحب المركز الثامن بقيادة محمد حليم برصيد 37 نقطة، على ستاد السلام، وذلك في إطار منافسات الجولة التاسعة والأخيرة من المرحلة الثانية "مرحلة الصعود" بدوري المحترفين .

ترتيب مجموعة الصعود بدوري المحترفين :

1- بتروجيت 64 نقطة

2- غزل المحلة 49 نقطة

3- حرس الحدود 48 نقطة

4- لافيينا 45 نقطة

5- وادي دجلة 45 نقطة

6- طنطا 39 نقطة

7- السكة الحديد 38 نقطة

8- راية 37نقطة

9- بروكسي 37 نقطة

10- القناة 35نقطة