أشرف صبحي: العامري فاروق كان مثالًا للتفاني والأخلاق

ياسر رشاد - القاهرة - تقدم أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، بخالص الشكر إلى مجلس إدارة النادي الأهلي على تكريم سيرة الوزير العامري فاروق، نائب رئيس النادي، في حضور كوكبة من رموز الرياضة المصرية.

وأكد أنه تشرف بالعمل تحت قيادته خلال العمل بهيئة استاد القاهرة، وأنه كان مثالًا للتفاني لبلده وناديه، وأنه ظل حتى لحظاته الأخيرة يعمل داخل النادي، ليضرب أروع نموذج في الوفاء والتضحية.

وأشار إلى أن الوزير الراحل ظل طوال حياته متحليًا بالأخلاق ومتمسكًا بالمبادئ والقيم الجليلة، فضلًا عما قدمه من عطاء كبير على مدار سنوات طويلة لخدمة الرياضة المصرية بشكل عام.

وقام مجلس الإدارة بإزاحة الستار عن تمثال الوزير العامري فاروق نائب رئيس النادي، الذي تم تصميمه خلال الفترة الأخيرة، وتم إطلاق اسمه على المبنى الإداري بمقر النادي بالجزيرة.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لملاقاة نظيره الترجي التونسي ، في العاشرة من مساء يوم السبت الموافق 18 من شهر مايو الجاري على ملعب حماد العقربي بمدينة رادس التونسية ، لحساب ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا.

ومن المقرر إذاعة اللقاء عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس ، الناقل الفضائي الحصري للمواجهات الأفريقية على صعيدي الأندية والمنتخبات.

ونجح الأهلي في العبور إلى النهائي على حساب منافسه مازيمبي الكونغولي ، بينما جاء تأهل الفريق التونسي على حساب صن داونز الجنوب أفريقي بالفوز ذهابًا وإيابًا بالنتيجة ذاتها هدف من دون رد.

كان الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ، قد نجح في تحقيق فوزًا كبيرًا على الاتحاد السكندري بأربعة أهداف دون رد، في المباراة التي جمعت بين الفريقين مساء أمس الثلاثاء على استاد القاهرة الدولي، والمؤجلة بينهما من الجولة التاسعة للدوري الممتاز.