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احتفال كوميدي.. أحمد ياسر ريان يسجل هدف تقدم سيراميكا على طلائع الجيش (فيديو)

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

سجل مهاجم سيراميكا كليوباترا، أحمد ياسر ريان، هدف التقدم في مرمى طلائع الجيش بالدقيقة 40.

وبعد تسجيل أحمد ياسر ريان هدف سيراميكا الثاني في مرمى الطلائع، اتجه نحو الراية الركنية واحتفل بطريقة كوميدية مع زملائه.

وانتهى شوط المباراة الأول بتقدم سيراميكا 2-1، في اللقاء الذي أقيم اليوم الجمعة ضمن مواجهات الجولة 22 من الممتاز.

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كاريمان السيد

كاريمان السيد

صحفية ممارسة خريجة كلية اعلام جامعة عين شمس متخصصة في اخبار الرياضة العالمية

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