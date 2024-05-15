الأهلي يغري لاعبيه بالمكافآت للتتويج بدوري أبطال أفريقيا

ياسر رشاد - القاهرة - قرر مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، مضاعفة المكافآت المالية، لحث الفريق على التتويج ببطولة دوري ابطال افريقيا.

ويحل الأهلي ضيفاً على الترجي التونسي يوم السبت المقبل، بملعب رادس، في ذهاب نهائي دوري ابطال افريقيا فيما تقام مباراة الإياب باستاد القاهرة يوم 25 مايو الجاري.

واستقر مسؤولو الأهلي على رفع مكافآت التتويج ببطولة أفريقيا إلى مليون جنيه لكل لاعب من أجل إشعال حماس اللاعبين للفوز على الترجي التونسي وتحقيق اللقب الثاني عشر في تاريخه والذي يضمن للفريق المشاركة في السوبر الافريقي والتأهل إلى كأس العالم للأندية مرة جديدة.

وفي المقابل، تسافر بعثة الفريق برئاسة محمود الخطيب الى تونس في الثامنة مساء اليوم الأربعاء على متن طائرة خاصة.. ويخوض الفريق مرانه الأخير على ملعب (التتش) بالجزيرة.

وحرص كولر على تصحيح الأخطاء التي ظهرت في مباراة بلدية المحلة بالدوري والتي حقق فيها الانتصار 2-1 بالوقت الضائع، من خلال محاضرة فيديو طويلة، كما حذر من تكرار تلك الأخطاء فاعلية أمام الترجي وضرورة استغلال الفرص بالشكل الأمثل.

كما حرص السويسري كولر وجهازه المعاون على دراسة فريق الترجي بالفيديو، من خلال متابعة مباراته الأخيرة أمام النجم الساحلي التي فاز فيها الترجي بثلاثية مقابل هدفين.

واستقر كولر على اصطحاب الحارس محمد الشناوي و المالي أليو ديانج في رحلة تونس، بعد الاطمئنان على جاهزيتها الفنية والبدنية للمشاركة في النهائي الإفريقي.

ويستكمل الثنائي عمرو السولية واحمد عبد القادر برنامجهما التأهيلي بالقاهرة، للتعافي من الإصابة العضلية، للحاق بمباراة الإياب، فيما خرج عمر كمال عبد الواحد والحارس محمود الزنفلي من القائمة لعدم القيد الإفريقي.