الاتحاد السكندرى يواصل تدريباته استعدادا لإنبى وتحويل الحناوى للتحقيق

ياسر رشاد - القاهرة - يواصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري تدريباته اليومية تحت قيادة مديره الفني احمد ساري بملعب نادى الاتحاد فرع سموحة

وتفاجأ الجميع بتواجد اللاعب فوزي الحناوي بارضية ملعب التدريب عقب البوست الذي نشره عبر التواصل الاجتماعي والذي اثار ضجة بالشارع السكندري وجاء قرار المدير الفني احمد ساري بمنع فوزي الحناوي من التدريب وإعلانه انه سوف يتحول للتحقيق وينتظر اللاعب عقوبة مغلظة لانه تحدث في الاعلام بدون اذن من المدير الفني او المدير الإداري او رئيس النادي وخاصة انه تحدث حدث على احد أعضاء الجهاز المعاون وذكر اسمه بشكل مسييء

ويذكر ان التدريبات اشتملت على بعض التدريبات البدنية وبعض الجمل الفنية وحضر جميع اللاعبين عدا الثلاثي خالد الغندور واحمد عادل ميسي والمهدي سليمان

ويستعد الاتحاد بتدريباته للقاء انبي بالجولة 32 والمحدد له يوم 31 من الشهر الحالي بإستاد الإسكندرية

والاتحاد السكندري في المركز العاشر برصيد 38 نقطة