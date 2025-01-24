شكرا لقرائتكم خبر عن مستحقات إيهاب جلال وحسام حسن وراء استمرار إيقاف قيد النادى المصرى والان مع تفاصيل الخبر

تقرر استمرار منع القيد للنادي المصري خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية بسبب عدم سداد النادي مستحقات الراحل ايهاب جلال، والجهاز الفني السابق للمصري بقيادة التوأم حسام وإبراهيم حسن.

في سياق مختلف قرر مجلس إدارة النادي المصري إيقاف مستحقات لاعبي الفريق لأجلٍ غير مسمى مع خصم 200 ألف جنيه من مستحقات كل لاعب من لاعبي الفريق عقب الخسارة من بتروجيت بهدفين لهدف في الدوري الممتاز.

وحقق فريق بتروجت فوزًا ثمينًا على النادي المصري بهدفين مقابل هدف، في مباراة الجولة التاسعة من الدوري، والتي جمعت الفريقين على ستاد السويس الجديد، وكان الشوط الأول انتهى بتقدم بتروجت بثنائية نظيفة.

بدأ بتروجت بالتسجيل عن طريق رشاد متولي في الدقيقة 17، ثم أضاف مصطفى الجمل في الدقيقة 37 الهدف الثاني لفريقه، بينما سجل هدف المصري خالد صبحي في الدقيقة 51.

بهذا الفوز يرتفع رصيد بتروجت إلى النقطة 13 في المركز السابع بجدول ترتيب الدوري، بينما يتوقف رصيد المصري عند النقطة 15 في المركز الثاني.