شكرا لقرائتكم خبر «كاوست» تختتم نهائيات مسابقة الرياضيات الوطنية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بمشاركة أكثر من 7,600 طالب وطالبة من 13 منطقة بالمملكة وتكريم 241 متأهلا في المرحلة الختامية، اختتمت جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية (كاوست) الجولة النهائية من مسابقة كاوست للرياضيات (KMC)، التي نظمتها أكاديمية كاوست بالتعاون مع الشبكة الوطنية للمواهب في مجالات العلوم والتقنية والهندسة والرياضيات (STEM) بالشراكة مع وزارة التعليم، بمشاركة أكثر من 7,640 طالبا وطالبة يمثلون 13 منطقة تعليمية و59 جنسية من مختلف مناطق المملكة، في مبادرة وطنية تهدف إلى اكتشاف وتنمية المواهب في الرياضيات لدى الطلبة في مراحل مبكرة من مسيرتهم التعليمية.

وشهدت الجولة النهائية، التي أقيمت في مقر الجامعة خلال الفترة من 3 إلى 5 أبريل، مشاركة 241 طالبا وطالبة من الصفوف الثامن إلى الحادي عشر، تأهلوا بعد اجتياز مراحل تصفية متعددة أقيمت في عدد من مدن المملكة، حيث خضع المشاركون لاختبارات علمية متقدمة في مجالات الجبر والهندسة والتركيبات ونظرية الأعداد، عكست مستوى متقدما من التفكير التحليلي والقدرات الرياضية وحل المشكلات لدى الطلبة المشاركين.

وجرى خلال الحفل الختامي تكريم الطلبة الفائزين بالميداليات الذهبية والفضية والبرونزية ضمن فئتي الناشئين والشباب، تقديرا لتميزهم العلمي وأدائهم المتقدم على مستوى المملكة، بما يعكس جودة المخرجات التعليمية الوطنية في مجالات الرياضيات والعلوم الأساسية.

وحصل على المراكز المتقدمة في فئة الناشئين (الميداليات الذهبية)، كل من: فيصل محمد البارقي، حسن جهاد الرجال، جواد أحمد الناصر، محمد سالم السلمي، أحمد رائد الثبيتي، اون محمد سجاد، حبيب لقمان حكيم، فارس محمد الكنهل، حسين عبدالله آل عمران، مؤمل سراج السيهاتي، عماد محمد المالكي، عبدالرحمن أحمد نورسعيد.

كما فاز في فئة الشباب (الميداليات الذهبية) كل من: ريان عبدالكريم كريم علي حسن الحسين، تالة فيصل طلبه، محمد ناصر العلي، عبدالرحمن شوقي منصور، ياسر محمد حبيب الله، محمد علي شيبان، عبدالله طارق العامر، عبدالإله محمد السقاف، بلال نافع الحجيلي.

فيما حصل على جوائز التفوق لأعلى الدرجات حسب الصفوف: محمد سالم باعطيه (الأول على الصف الثامن)، وعماد محمد المالكي (الأول على الصف التاسع)، وعبدالإله محمد السقاف (الأول على الصف العاشر)، ومحمد علي شيبان (الأول على الصف الحادي عشر).

وأوضح نائب الرئيس المشارك لتطوير المواهب السعودية في جامعة كاوست الدكتور سلطان البركاتي أن المسابقة تمثل إحدى المبادرات النوعية التي تسهم في اكتشاف القدرات العلمية الواعدة لدى الطلبة في سن مبكرة، وتنمية مهارات التفكير الرياضي لديهم، وتعزيز ارتباطهم بمسارات أكاديمية متقدمة تدعم إعداد جيل من الكفاءات الوطنية المؤهلة في مجالات العلوم والرياضيات والتقنية، بما يواكب متطلبات التنمية الوطنية ويعزز تنافسية المملكة عالميا.

وأضاف أن الجامعة تعمل من خلال برامجها المتخصصة في رعاية المواهب الوطنية على توفير بيئة علمية محفزة تدعم الطلبة المتميزين، وتمكنهم من تطوير قدراتهم البحثية والعلمية، والانخراط في مسارات تعليمية متقدمة تفتح أمامهم فرصا مستقبلية نوعية في مجالات العلوم والتقنية والهندسة والرياضيات.

وشارك عدد من أعضاء هيئة التدريس والباحثين في الجامعة في إعداد أسئلة المسابقة وفق معايير علمية متقدمة، إلى جانب تنفيذ برامج إثرائية مصاحبة شملت ورش عمل وجلسات علمية تطبيقية، أتاحت للطلبة الاطلاع على نماذج من التفكير الرياضي المتقدم، والتعرف على البيئات البحثية الحديثة في الجامعة، بما يعزز ارتباطهم المبكر بالمجالات العلمية التخصصية.

كما وفرت المسابقة للمشاركين فرصا للالتحاق ببرامج أكاديمية متقدمة ضمن مبادرات كاوست لما قبل المرحلة الجامعية، إضافة إلى فرص تعليمية دولية نوعية، من بينها التأهل للمشاركة في برامج إعداد الأولمبياد الدولي للرياضيات لعام 2028، واستكمال برامج تدريبية متخصصة تشمل المشاركة في المخيم الصيفي للرياضيات بجامعة كامبريدج، بما يسهم في إعداد الطلبة للمنافسة في المحافل العلمية العالمية.

وتأتي هذه المسابقة ضمن منظومة مبادرات جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية الرامية إلى دعم تنمية القدرات العلمية الوطنية، وتعزيز مسارات اكتشاف ورعاية الموهوبين في مجالات العلوم والتقنية، والإسهام في إعداد جيل من الكفاءات الشابة المؤهلة للمشاركة في بناء اقتصاد معرفي مستدام، بما يتماشى مع مستهدفات تنمية رأس المال البشري وتعزيز منظومة الابتكار في المملكة ضمن مستهدفات رؤية السعودية 2030.