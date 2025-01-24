شكرا لقرائتكم خبر عن لقطات من وصول منتخب اليد لصالة مواجهة سلوفينيا فى بطولة العالم والان مع تفاصيل الخبر

وصل لاعبو منتخب اليد إلى صالة مواجهة سلوفينيا في السابعة من مساء اليوم الجمعة، في الجولة الثانية من الدور الرئيسي ببطولة العالم 2025، والمقامة حاليًا في كرواتيا والدنمارك والنرويج.

واستمر غياب أحمد هشام دودو وبلال مسعود عن قائمة المنتخب الوطني أمام سلوفينيا، وبذلك يخوض المنتخب لقاء اليوم بنفس قائمة مواجهة أيسلندا السابقة في الجولة الأولى من الدور الرئيسي.

وجاءت قائمة المباراة كالتالي:

حراس المرمى

كريم هنداوي (الزمالك)

محمد علي (سبورتنج لشبونة البرتغالي)

جناح أيسر

أحمد هشام سيسا (ڤويڤودينا الصربي)

ظهير أيسر

علي زين (دينامو بوخارست الروماني)

عبد الرحمن فيصل (الأهلي)

صناع اللعب

أحمد خيري (الأهلي)

سيف الدرع (ليموج الفرنسي)

سيف هاني فوكس (الأهلي)

ظهير أيمن

يحيى خالد (باريس سان جيرمان الفرنسي)

محسن رمضان (الأهلي)

جناح أيمن

محمد سند (نيم الفرنسي)

أكرم يسري (الزمالك)

الدائرة

إبراهيم المصري (الأهلي)

أحمد عادل (الأهلي)

ياسر سيف (الأهلي)

محمد طارق (الزمالك).



