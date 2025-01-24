شكرا لقرائتكم خبر عن البرتغال تهزم إسبانيا واليابان تفوز على البحرين فى بطولة العالم لليد والان مع تفاصيل الخبر

أسدل الستار على 3 مباريات بمنافسات اليوم الجمعة فى بطولة العالم لكرة اليد للرجال 2025، والتي تستضيفها كرواتيا والدنمارك والنرويج، وتستمر حتى يوم 2 فبراير المقبل، بمواجهات قوية ضمن الدور الرئيسي.

وتشهد البطولة اليوم الجمعة إقامة 6 مباريات تُبث مباشرة عبر قناة "أون تايم سبورتس"، مع تقديم استوديو تحليلي مميز يضم نخبة من خبراء كرة اليد، برعاية شركة المتحدة للرياضة.

وجاءت نتائج المباريات التي أقيمت حتى آلان كالتالي:

الأرجنتين 30 – 26 كاب فيردي.

إسبانيا 29 – 35 البرتغال.

اليابان 31- 27 البحرين.

يتأهل متصدر ووصيف كل من المجموعتين الأولى والثالثة، والثانية والرابعة إلى دور الثمانية، حيث تبدأ مواجهات الإقصاء المباشر نحو اللقب.

ويلتقى منتخب مصر لكرة اليد في مواجهة صعبة أمام سلوفينيا اليوم في تمام الساعة 7:00 مساءً، ضمن المجموعة الرابعة، التي تضم أيضًا كرواتيا وأيسلندا والرأس الأخضر والأرجنتين.

وتأهل للدور الرئيسى في بطولة العالم لكرة اليد أول 3 منتخبات من كل مجموعة والدور الرئيسى يتأهل له 24 منتخبًا يتم تقسيمها على 4 مجموعات، بحيث ينضم كل مجموعتين متجاورتين فى مجموعة واحدة، تضم 6 منتخبات (الأولى مع الثانية – الثالثة مع الرابعة – الخامسة مع السادسة – السابعة مع الثامنة) وكل منتخب يتأهل للدور الرئيسى معه رصيده من النقاط التى حصل عليها من مواجهتيه مع المنتخبين المتأهلين من نفس المجموعة.

فى الدور الرئيسى يلعب كل منتخب ثلاث مباريات مع المنتخبات المتأهلة من المجموعة المجاورة ولا يلعب مرة أخرى مع المنتخبين المتأهلين من مجموعته.

ويتأهل مباشرة إلى دور الـ8 الأول والثانى من كل مجموعة فى الدور الرئيسى، على أن يقام دور الـ8 بنظام خروج المغلوب، ثم نصف النهائى والنهائى.