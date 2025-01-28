شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يجهز لصرف جزء من مستحقات اللاعبين خلال ساعات وقبل مواجهة بيراميدز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وعد مجلس إدارة نادى الزمالك، لاعبى الفريق الكروى الأول بصرف جزء من المستحقات المالية المتأخرة يصل لما يقرب من 25%، خلال الساعات المقبلة، بعد انتهاء النادى من اجراءات الحصول على قرض من احد البنوك لحل الأزمة المالية.

ومن المنتظر أن يتم صرف جزء من المستحقات المالية المتأخرة للاعبين خلال الساعات المقبلة، وفور انتعاش خزينة النادى بأموال القرض، وذلك قبل مواجهة بيراميدز فى الجولة الحادية عشر المقرر لها يوم الجمعة المقبل، على استاد الدفاع الجوى.

وحقق الزمالك فوزا كبيرا على الجونة بنتيجة 4 - 1 فى المباراة التي جمعتهما مساء أمس، الاثنين، باستاد القاهرة، ضمن منافسات الجولة العاشرة من عمر مسابقة الدورى

سجل ناصر منسى هدف التقدم للزمالك فى الدقيقة 7 من عمر المباراة، بضربة رأس متقنة بعد تمريرة سحرية من أحمد مصطفى زيزو، وتعادل أحمد حسام للجونة فى الدقيقة 37، ثم أضاف سيف الجزيرى الهدف الثانى للزمالك فى الدقيقة 64، وسجل عبد الله السعيد الهدف الثالث فى الدقيقة 74، وفى الدقيقة 95 سجل الجزيرى الهدف الرابع لفريقه.

بهذه النتيجة ارتفع رصيد الزمالك للنقطة 20 متساويًا مع الأهلى، ويحتل الفارس الأبيض المركز الثانى بفارق الأهداف عن المارد الأحمر، حيث سجل الأول 21 هدفا، وسجل الأخير 16 فقط.

فيما يحتل الجونة المركز الأخير بجدول الترتيب برصيد 6 نقاط، حصدها من 10 مباريات.

ضم تشكيل الزمالك كلاً من.. حراسة المرمى: محمد عواد، خط الدفاع: أحمد فتوح – محمود حمدي الونش – حسام عبد المجيد – عمر جابر، خط الوسط: نبيل عماد دونجا – محمد شحاتة – عبد الله السعيد، خط الهجوم : مصطفى شلبي - ناصر منسي – أحمد مصطفى "زيزو".

وتواجد على مقاعد البدلاء، محمد صبحي وجيفرسون كوستا وأحمد محمود ومحمود بنتايج ومحمد عاطف ومحمد السيد وكونراد ميشالاك و سيف الجزيري وحسام أشرف.

وضم تشكيل الجونة كلاً من.. حراسة المرمى: محمد علاء، خط الدفاع: أحمد مجدي كهربا - أحمد العش - أحمد حسام - أحمد رضا، خط الوسط: عبد الجواد محمد تعلب - رضا صلاح - بلال السيد، خط الهجوم: أرنو راندريانتيناينا - مروان محسن - علي الزاهدي.

وجلس على مقاعد البدلاء: عمرو شعبان وأحمد شوشة وعصام صبحي وسيف شيكا ومحمود حسونة ونور السيد وأمين فافور ومازن ياسر وشامسو كابير.