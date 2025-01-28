شكرا لقرائتكم خبر عن جيم وفيديو فى برنامج منتخب اليد قبل مواجهة فرنسا الليلة ببطولة العالم والان مع تفاصيل الخبر

يستعد منتخب مصر لكرة اليد بكل قوية إلى المواجهة القوية أمام نظيره فرنسا المحدد لها العاشرة مساء اليوم الثلاثاء فى إطار مباريات دور ربع النهائى ببطولة العالم رقم 29 التى تقام بتنظيم مشترك بين كرواتيا والدنمارك والنرويج.

يتضمن برنامج منتخب اليد اليوم تناول اللاعبين الإفطار فى العاشرة و النصف صباحا بتوقيت القاهرة ثم مرانا فى الجيم الواحدة والنصف و محاضرة فيديو فى تمام الثانية و النصف ظهرا ، على أن يتم تناول الغداء فى الثالثة عصرا ووجبة سناكس فى السابعة والربع قبل أن تتحرك حافلة المنتخب إلى صالة المباراةفى الثامنة إلى ربع مساء .

وتأهل منتخب اليد رسميا إلى دور الثمانية بعد الفوزعلى نظيره كاب فيردى بنتيجة 31-24 فى ختام مواجهات الفراعنة بالدور الرئيسى ببطولة العالم.

ونجح منتخب اليد بقيادة مديره الفنى الإسبانى خوان كارلوس باستور فى تحقيق الفوز فى مواجهة كاب فيردى لحسم التأهل إلى دور الثمانية بعد الفوز فى المواجهة الماضية على سلوفينيا بنتيجة 26- 25 بعدما تلقى المنتخب الخسارة أمام أيسلندا بنتيجة 27-24 فى ضربة بداية الدور الرئيسى.