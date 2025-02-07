شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد سليمان عضو مجلس الزمالك فى رسالة غامضة: الغوا الدورى أحسن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر أحمد سليمان، عضو مجلس إدارة نادى الزمالك ، منشوراً عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى فيس بوك عقب فوز بيراميدز على سموحة فى المباراة التى جمعت الفريقين اليوم.

وكتب أحمد سليمان، عضو مجلس الزمالك، "الغوا الدورى أحسن"، بعد الأحداث التي شهدتها مباراة بيراميدز وسموحة بعد احتساب هدف بيراميدز فى اللحظات الأخيرة مع اعتراضات كبيرة من الجهاز الفني ولاعبي الفريق السكندري.



احمد سليمان

حقق فريق بيراميدز فوزًا قاتلاً على سموحة بهدف دون رد، فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الجمعة، باستاد برج العرب بالإسكندرية، فى إطار مباريات الجولة 12، من بطولة الدوري الممتاز، بالتعادل السلبى.

بهذه النتيجة يتربع بيراميدز على صدارة الدورى برصيد 27 نقطة، من 12 مباراة، حقق الفوز في 8 وتعادل في 3 وخسر 1، بينميا يتجمد رصيد سموحة عند النقطة 14، حصدها من 12 مباراة، حقق الفوز فى 4 وتعادل في 2، وخسر 6.