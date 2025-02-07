شكرا لقرائتكم خبر عن محمد مصطفى أفضل لاعب فى مباراة بيراميدز وسموحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حصل محمد مصطفى، مدافع فريق سموحة، على جائزة أفضل لاعب في مباراة بيراميدز وسموحة، فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الجمعة، باستاد برج العرب بالإسكندرية، فى إطار مباريات الجولة 12، من بطولة الدوري الممتاز.



محمد مصطفى

وحقق فريق بيراميدز فوزًا قاتلاً على سموحة بهدف دون رد، فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الجمعة، باستاد برج العرب بالإسكندرية، فى إطار مباريات الجولة 12، من بطولة الدوري الممتاز.

بهذه النتيجة يتربع بيراميدز على صدارة الدورى برصيد 27 نقطة، من 12 مباراة، حقق الفوز في 8 وتعادل في 3 وخسر 1، بينميا يتجمد رصيد سموحة عند النقطة 14، حصدها من 12 مباراة، حقق الفوز فى 4 وتعادل في 2، وخسر 6.

وحرمت العارضة فريق بيراميدز من التقدم على سموحة بعدما كادت تسكن الكرة الشباك لتسجل هدف التقدم للفريق السماوى، وفى الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع حرم القائم فرصة هدف مؤكد لفريق سموحة.

وفى الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع سجل على جبر هدف فوز بيراميدز، وأشار حكم الراية بإلغاءه بداعى التسلسل، قبل أن يؤيد صحته حكم الفار، ويقتنص بيراميدز ثلاث نقاط غالية.