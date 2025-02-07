شكرا لقرائتكم خبر عن سموحة يدرس تقديم شكوى رسمية ضد حكم مباراة بيراميدز والان مع تفاصيل الخبر

يدرس مجلس إدارة نادي سموحة التقدم بشكوى رسمية ضد حكم مباراة فريقه أمام بيراميدز والتي جمعت بين الفريقين مساء اليوم، وانتهت بهزيمة الفريق السكندري بهدف ببطولة الدوري.

وتجهز إدارة سموحة حالياً ملفا كاملا يضم الأخطاء التحكيمية التي تعرض لها الفريق في الموسم الحالي وتسببت فى خسارة العديد من النقاط فى المسابقة دون وجه حق.

وأكد أحمد سامي مدرب سموحة، أن فريقه تعرض لظلم كبير في مباراة بيراميدز وعدم احتساب ركلة الجزاء على اللاعب على جبر تسبب فى تغير نتيجة اللقاء وهذا ظلم كبير للفريق، وعلى المهندس هاني أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة تصحيح مسار لجنة التحكيم حفاظاً على تحقيق العدل بين جميع الأندية.