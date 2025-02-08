شكرا لقرائتكم خبر عن سيراميكا يعلن التعاقد مع محمد رضا بوبو: مايسترو جديد فى منتصف الميدان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن نادي سيراميكا التعاقد مع محمد رضا بوبو قادماً من بيراميدز، لتدعيم خط الوسط في الانتقالات الشتوية والتي تنتهي اليوم بعد تمديدها بقرار من اتحاد الكرة.

ونشر الحساب الرسمي لنادي سيراميكا، عبر فيس بوك، صورة بوبو بقميص سيراميكا، معلقا عليها: "مايسترو جديد في منتصف ميدان سيراميكا، محمد رضا بوبو ينضم إلى صفوف فريقنا قادما من بيراميدز".

وأصبح محمد رضا بوبو رابع صفقات سيراميكا في الميركاتو الشتوي بعد التعاقد مع الجزائرى عمر بلخير وأحمد عبد الرحمن من راية ومازن ياسر من الجونة، بجانب تفعيل عقد شراء أحمد القندوسى من الأهلى.

ورحل النيجيري جون إيبوكا إلى المصرى بعدما رفض اللاعب تجديد عقده مع سيراميكا، ليبيع النادى الـ6 أشهر المتبقية في عقده للنادى البورسعيدى خلال الانتقالات الحالية.