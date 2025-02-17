شكرا لقرائتكم خبر عن جدول ترتيب هدافي الدوري المصري بعد مباريات الأحد 16 / 2 / 2025 والان مع تفاصيل الخبر

أقيمت اليوم الأحد 16 / 2 / 2025، 4 مباريات في افتتاح الجولة الرابعة عشرة من عمر مسابقة الدوري المصري؛ الأولى جمعت الزمالك مع بتروجت، والثانية سموحة والبنك الأهلي والثالثة حرس الحدود وفاركو، والرابعة الأهلي والإسماعيلي.

وجاء جدول ترتيب هدافي الدوري المصري بعد مباريات الأحد 16 / 2 / 2025 كالتالي:



جدول هدافي الدوري

البنك الأهلي يفوز على سموحة 4 / 1 في الجولة الـ 14 للدوري

حقق فريق البنك الأهلي بقيادة طارق مصطفى الفوز 4 / 1 على حساب سموحة ضمن مواجهات الجولة الـ14 للدوري المصري ضمن مواجهات الجولة 14، ليرتفع رصيد البنك للنقطة 22 في المركز الخامس بينما يتوقف رصيد سموحة عند النقطة 17 في المركز 11.

أحرز أهداف البنك الأهلي كل من أحمد ياسر ريان وياو أنور وأسامة فيصل "هدفين" في الدقائق 21 و62 و75 و87 على الترتيب، بينما أحرز هدف سموحة عبد الكبير الوادي في الدقيقة 47.

بهدفين +90.. الزمالك يتعادل مع بتروجت 1 - 1 فى أول مباراة تحت قيادة بيسيرو

تعادل فريق الزمالك مع بتروجت 1 - 1 فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الأحد، على استاد السلام ضمن منافسات الجولة الرابعة عشرة من عمر مسابقة الدورى، فى الظهور الأول للبرتغالى جوزيه بيسيرو فى القيادة الفنية للفارس الأبيض.

بهذه النتيجة يرتفع رصيد الزمالك للنقطة 27 فى المركز الثالث بعدما خاض 14 مباراة حقق 8 انتصارات مقابل 3 تعادلات وثلاثة خسائر وسجل لاعبوه 25 هدفا وتلقت شباكه 14، فيما يمتلك بتروجت 18 نقطة فى المركز السابع حصدهم من 14 مباراة بعدما حقق 4 انتصارات و6 تعادلات وتلقى 4 هزائم وسجل لاعبوه 13 هدفًا وتلقت شباكه 11.

حرس الحدود يفوز على فاركو بثنائية نظيفة ويتقدم للمركز السادس فى الدورى

حقق فريق حرس الحدود فوزا مهما على فريق فاركو بهدفين نظيفين، فى المباراة التى أقيمت بينهما اليوم الأحد، فى إطار منافسات الجولة الرابعة عشرة من دورى nile.

سجل محمود ممدوح هدف التقدم لحرس الحدود فى الدقيقة 23 من أحداث الشوط الأول، بعدما تسلم تمريرة رائعة ليقتحم منطقة الجزاء ويسدد بقوة على يمين شيكا، وأضاف محمد ممدوح الهداف الثانى له ولحرس الحدود فى الدقيقة 74 بطريقة رائعة.

الأهلى يهزم الإسماعيلى برباعية نظيفة.. ويعود لصدارة الدورى مؤقتا

نجح الأهلى فى الفوز على الإسماعيلي برباعية نظيفة فى المباراة التى جرت بينهما باستاد برج العرب ضمن منافسات الجولة الرابعة عشرة من عمر مسابقة الدوري المصري ، ليرتفع رصيده إلى 32 نقطة فى صدارة الدورى مؤقتا ، بينما تجمد رصيد الدراويش عند 12 نقطة فى المركز الرابع عشر

تقدم الأهلى بالهدف الأول عن طريق مروان عطية في الدقيقة 9 من عمر اللقاء من ركلة جزاء، وأضاع حسين الشحات ضربة جزاء أخرى في الدقيقة 26، وأضاف إمام عاشور الهدف الثانى في الدقيقة 52 ، وفى الدقيقة 82 أضاف حسين الشحات الهدف الثالث ، وأضاف بعدها الوافد الجديد أحمد رضا الهدف الرابع فى الدقيقة 86 .