دوري ابطال اوروبا: إنتر يطرق باب ربع النهائي بفوز ثمين على فينورد خارج الديار

الرياص - اسماء السيد - روتردام : طرق إنتر الإيطالي باب الدور ربع النهائي من مسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم إثر فوزه الثمين على مضيفه فينورد الهولندي 2 0 الاربعاء في روتردام في ذهاب الدور ثمن النهائي.

وسجل الفرنسي ماركوس تورام (38) والأرجنتيني لاوتارو مارتينيس (50) الهدفين، وأهدر زميلهما البولندي بيوتر جيلينسكي ركلة جزاء (64).

وتقام مباراة الاياب في ميلانو الثلاثاء المقبل، على ان يلتقي الفائز في هذه المواجهة مع الفائز في مجموع المباراتين بين بايرن ميونيخ وباير ليفركوزن الألمانيين.

وكانت المباراة بمثابة معمودية النار لمدرب فينورد روتردام الجديد ونجمه الدولي السابق روبن فان بيرسي الذي كان يقود فريقه في أول مباراة قارية له بعد ان استلم منصبه في 23 شباط/فبراير بدلا من الدنماركي براين بريسك المقال من منصبه.

وكان فينورد أخرج فريقا آخر من المدينة الإيطالية الشمالية هو ميلان وذلك في الملحق المؤهل الى ثمن النهائي.

ودخل إنتر متسلحا بأقوى خط دفاع في دوري الابطال هذا الموسم حيث لم يدخل مرماه سوى هدف واحد في 8 مباريات، كما انه يتصدر الدوري المحلي متوفقا على نابولي بفارق نقطة واحدة.

وخاض إنتر المباراة في غياب ظهيره الايسر المؤثر الدولي فيديريكو ديماركو لاصابة في فخذه.

وكان إنتر الاكثر استحواذا على الكرة (68 في المئة مقابل 32 لمنافسه) في مطلع المباراة لكن من دون خطورة تذكر على مرمى اصحاب الارض.

وبعد محاولات من هنا وهناك من دون خطورة من قبل الفريقين، نجح إنتر في افتتاح التسجيل عندما سار الظهير الهولندي دنزل دمفريس بالكرة وممرها باتجاه نيكولا باريلا ومنه عرضية عند القائم البعيد حيث تابعها ماركوس تورام بحركة فنية رائعة بيمناه من مسافة قريبة داخل الشباك (38).

وفي مطلع الشوط الثاني، أضاف القائد مارتينيس الهدف الثاني بتسديدة بيمناه من مسافة قريبة اثر تمريرة من جيلينسكي (50) رافعا رصيده الى 18 هدفا محطما الرقم القياسي لأفضل هدّاف لفريقه في تاريخ المسابقة متخطيا الأسطورة ساندرو ماتسولا.

ورد فينورد بمحاولة من البولندي جايكوب مودر لكن كرته اصابت العارضة (56).