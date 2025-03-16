الامارات | نهائي المؤسسات والأحياء يحدد طرفي سوبر «تحدي حفيت» اليوم

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تتجه الأنظار، مساء اليوم، صوب ملعبي خليفة بن زايد وطحنون بن محمد في القطارة، لحسم هوية المتأهلين إلى كأس سوبر تحدي حفيت الرياضي لكرة القدم، وذلك بخوض نهائي بطولة المؤسسات بين فريقي العين «أ» والعين «ب»، ونهائي بطولة الأحياء السكنية بين نعمة والفقع.

وسيواجه الفائز من نهائي المؤسسات الفريق المتوج بلقب الأحياء السكنية غداً، في مواجهة مرتقبة على كأس السوبر، لتحديد بطل النسخة الأولى من التحدي الذي شهد مشاركة قياسية تضمنت 21 رياضة مختلفة خلال الفترة من الخامس إلى 18 رمضان.

من جهة أخرى، تنطلق مساء اليوم بطولة الشطرنج في الصالة الرياضية الملحقة باستاد طحنون بن محمد بالقطارة، حيث تستقطب البطولة لاعبين من مختلف الفئات العمرية، في إطار تعزيز التنوع الرياضي ضمن تحدي حفيت، الذي جمع بين الألعاب الذهنية والبدنية في أضخم حدث رياضي مجتمعي شهدته المنطقة.

وشهدت صالة الألعاب الرياضية في استاد طحنون بن محمد بالقطارة أمس، مواجهات مثيرة في بطولة الجوجيتسو، بمشاركة 200 لاعب من الفئات السنية تحت 18، 16، 14، 12 سنة، حيث حسمت النزالات بتأهل 32 لاعباً سيتم تتويجهم في الحفل الرسمي يوم 18 رمضان.

وفي إطار الفعاليات المتنوعة، انطلقت بطولة البادل على ملاعب البادل في محيط استاد هزاع بن زايد، بمشاركة 32 فريقاً، تنافسوا على اللقب وسط أجواء حماسية، تعكس الشعبية المتزايدة لهذه الرياضة على مستوى المجتمع الرياضي.