شكرا لقرائتكم خبر عن غيابات الزمالك أمام وادى دجلة فى ودية العاصمة والان مع تفاصيل الخبر

يلتقى اليوم الجمعة، الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك مع نظيره وادى دجلة في المباراة الودية التي يخوضها الفريق في إطار الاستعداد للموسم الجديد المقرر انطلاقه الشهر المقبل.

ويواصل الزمالك معسكره المغلق بالعاصمة الإدارية الجديدة فى إطار الاستعداد للموسم الجديد، حيث عاد اللاعبون إلى المعسكر الاثنين الماضى، بعد الراحة التى حصل عليها الفريق من يانيك فيريرا المدير الفني، والذى منح اللاعبين راحة 24 ساعة.

غيابات الزمالك أمام دجلة

ويخوض الزمالك المباراة غائبا عن صفوفه كل من محمد عواد ومحمد شحاتة بالإضافة إلى المغربى صلاح الدين مصدق،والتونسى أحمد الجفالى، وكذلك أحمد فتوح، حيث يعانى مصدق من شد عضلى، بينما يعانى محمد عواد من آلام في الظهر، ويخضع لبرنامج تأهيلي في الفترة الحالية لتجهيزه للمشاركة في التدريبات الجماعية.

شحاتة يخرج من معسكر الزمالك بسبب حالة وفاة

وفيما يخص محمد شحاتة فغادر المعسكر أمس لوفاة زوجة وابنة شقيقه بالمنيا، فسافر الى مسقط رأسه لمساندة شقيقه، وخرج اللاعب من المعسكر عقب التدريب المسائي الذي أقيم أمس الأربعاء على ملعب نادي النادي، لحضور الجنازة، بعد أن قام مدير الكرة بتوفير سيارة خاصة للاعب من أجل السفر للمنيا.

بينما يغيب الجفالى لخروجه من معسكر الزمالك بقرار فنى لحين تحديد مصيره مع الفريق ، ويتغيب أحمد فتوح يتغيب بقرار من جهاز الكرة بايقاف اللاعب على خلفية أزمة حضوره حفل فى الساحل.

فى المقابل يظهر الفلسطيني ادم كايد لاعب فريق الزمالك الجديد، فى مباراة الفريق الودية المقبلة أمام وادى دجلة بمعسكر العاصمة الإدرية، بعد إعلان التعاقد مع اللاعب رسميا خلال الأيام الماضية.

وديات الزمالك فى معسكر العاصمة

وخاض الزمالك خلال المعسكر عدة وديات أمام كل من رع والشمس حيث انتهت الأولى بهدف دون رد، سجل ناصر ماهر هدف الفوز للزمالك فى الدقيقة 27 من عمر اللقاء، وفى المباراة الثانية فاز فريق الزمالك على الشمس بخمسة أهداف مقابل أربعة، سجل أهداف الزمالك، سيف الجزيري في الدقيقة الثانية عشرة، وأحمد حمدي في الدقيقة 40 من ركلة جزاء، وأحمد شريف في الدقيقة 53 وناصر منسي في الدقيقة 64، وشيكو بانزا في الدقيقة 81.