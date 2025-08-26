بطولة إنكلترا: نغوموها ابن الـ 16 عاما يمنح ليفربول فوزا جنونيا على نيوكاسل المنقوص

الرياص - اسماء السيد - لندن : منح البديل المهاجم ريو نغوموها ابن الـ 16 عاما فريقه ليفربول حامل اللقب فوزا قاتلا في الدقيقة العاشرة من الوقت الإضافي للشوط الثاني الذي شهد نهاية "هيتشكوكية" وجاء على حساب نيوكاسل المنقوص عدديا 3 2 الإثنين في ختام المرحلة الثانية من الدوري الانكليزي لكرة القدم.

وبدا أن ليفربول في طريقه للتفريط بتقدمه بهدفي الهولندي راين خرافنبرخ (35) والفرنسي أوغو إيكيتيكيه (46)، على الرغم من تفوقه العددي بعد طرد مهاجم نيوكاسل أنتوني غوردون في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع للشوط الأول، وذلك عندما قلص "ماغبايز" بداية الفارق عبر البرازيلي برونو غيمارايش (57)، قبل أن يدرك التعادل بفضل البديل الدنماركي وليام أوسولا (88).

إلا أن نغوموها الذي كان قد دخل قبل 4 دقائق بدلا من الهولندي كودي خاكبو، كان له كلمة الفصل باقتناصه هدف الفوز والنقاط الثلاث (90+10).

والتقى الفريقان في الموسم الماضي ثلاث مرات، فتعادلا 3 3 ذهابا، ثم فاز الـ "ريدز" بنتيجة 2 0 في "أنفيلد" إيابا في الدوري، قبل أن يحرز نيوكاسل كأس الرابطة على حساب ليفربول بفوزه عليه 2 1.

وبدأ ليفربول مغامرته في الدوري دفاعا عن لقبه بفوز مقنع على بورنموث 4 2، في حين انتظر مدربه الهولندي أرنه سلوت الذي قاده في الموسم الماضي للظفر بلقبه الـ 20 في "بريميرليغ" ومعادلة الرقم القياسي المسجل باسم مانشستر يونايتد، مباراة صعبة أمام "أحد أفضل الفرق في الدوري" حسب قوله.

وفشل نيوكاسل في تحقيق الفوز للمباراة الثانية تواليا، اذ كان استهل موسمه الجديد بتعادل سلبي على أرض أستون فيلا.

وأعاد مدرب نيوكاسل إيدي هاو الذي افتقد للمباراة الثانية لجهود مهاجمه السويدي ألكسندر أيزاك، ثاني هدافي الـ "بريميرليغ" في الموسم الماضي، الساعي للرحيل عن الفريق، ثقته إلى غوردون في خط الهجوم، محتفظا بالتشكيلة الأساسية ذاتها التي اعتمدها ضد أستون فيلا.

وأفادت تقارير بأن ليفربول قدّم عرضا قيمته 149 مليون دولار لضمّ المهاجم البالغ 25 عاما، لكن نيوكاسل رفضه ويبدو متمسكا برسم انتقال قياسي في بريطانيا يصل إلى نحو 202 مليون دولار.

وحافظ ليفربول على سجله خاليا من الخسارة أمام نيوكاسل في 18 مباراة في الدوري، حيث حقق 13 فوزا مقابل 5 تعادلات. وتعود الخسارة الأخيرة للـ "ريدز" أمام مضيفه إلى كانون الأول/ديسمبر 2015، عندما فاز الفريق الذي كان يشرف عليه حينها المدرب ستيف مكلارين بنتيجة 2 0.