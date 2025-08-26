موعد مباراة الزمالك وفاركو والقناة الناقلة والتشكيل المتوقع

يواجه فريق الزمالك نظيره فاركو مساء اليوم الثلاثاء، على أرضية ملعب ستاد السلام، في إطار منافسات الأسبوع الرابع من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

تنطلق مباراة الزمالك ضد فاركو في تمام الساعة 9:00 مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، وتنقل على الهواء عبر قناة On Sport 1، ويعلق على الأحداث المعلق محمد الشاذلي.

ويدخل الزمالك مباراة اليوم وفي رصيده 7 نقاط، حصدهم من الفوز في مباراتين والتعادل في واحدة من إنطلاق الموسم، حيث افتتح الموسم بفوز على سيراميكا كليوباترا، ثم تعادل أمام المقاولون العرب سلبياً، وبعدها فاز على مودرن سبورت.

ومن المتوقع أن يستقر المدير الفني للزمالك “يانيك فيريرا”، على نفس خطة المباراة الماضية مع إجراء بعض التعديلات عليها، حيث سيتعتمد على أحمد فتوح خلال اللقاء، بعد العفو عنه وظهوره على مقاعد البدلاء بالمباراة الماضية وتواجده ضمن القائمة دون المشاركة فى اللقاء، كما أنه من المتوقع أن يعتمد على دونجا أساسياً في حال عدم مشاركة محمد شحاتة، مع استمرار الدفع بالبرازيلي خوان ألفينا بيزيرا أساسياً منذ إنطلاقة اللقاء.

ومن المتوقع أن يبدأ الزمالك المباراة بتشكيل مكون من:

محمد صبحي في حراسة المرمى.

رباعي الدفاع محمود بنتايج، محمود حمدي “الونش”، حسام عبد المجيد، وعمر جابر، وفي الوسط يتواجد أحمد فتوح ، محمد شحاتة، خوان ألفينا، ناصر ماهر وآدم كايد.

ويقود الهجوم سيف الجزيرى ما لم يتم الاعتماد على عدي الدباغ.