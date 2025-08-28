دوري أبطال أوروبا: باريس سان جرمان حامل اللقب يصطدم ببايرن ميونيخ وبرشلونة وتوتنهام

الرياص - اسماء السيد - موناكو : اصطدم باريس سان جرمان الفرنسي حامل اللقب بكل من بايرن ميونيخ الألماني وبرشلونة الإسباني وتوتنهام الإنكليزي بطل الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ"، في المرحلة الأولى لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم، إلى جانب خمسة منافسين آخرين من مستويات أدنى، وذلك خلال حفل سحب القرعة الخميس في موناكو.

وسيواجه سان جرمان المصنّف في المستوى الأوّل، أيضا كل من أندية أتالانتا الإيطالي، باير ليفركوزن الألماني، سبورتينغ البرتغالي، نيوكاسل يونايتد الإنكليزي، وأتلتيك بلباو الإسباني.

وتضم النسخة الجديدة من دوري الأبطال التي اعتُمدت العام الماضي، 36 ناديا، حيث سيلعب كل فريق ثماني مباريات، ولكن سيتم وضع جميع الفرق في دوري واحد بدلا من تقسيمها إلى مجموعات كما جرت العادة سابقا.

وتوزّع الأندية إلى أربعة مستويات تحتوي كل منها على تسعة فرق. كل فريق يلعب مع فريقين من كل مستوى، إذ سيلعب على أرضه أربع مباريات ومثلها خارجها.

وتتأهل إلى دور الـ16 أفضل ثمانية فرق في الترتيب النهائي، في حين تخوض الأندية من المركز التاسع إلى الرابع والعشرين جولة فاصلة، على أن تُكمل ثمانية منها عقد الأندية التي تأهلت مباشرة.

أما الأندية من المركز الـ25 إلى الـ36 الأخير سينتهي مشوارها في دوري الأبطال من دون المشاركة في أي مسابقة أوروبية أخرى هذا الموسم.

وتقام المرحلة الأولى من النسخة الجديدة للمسابقة القارية بين 16 أيلول/سبتمبر 2025 و28 كانون الثاني/يناير 2026.

وأوقعت القرعة إنتر ميلان الإيطالي وصيف البطل، مع كل من ليفربول الإنكليزي، بوروسيا دورتموند الألماني، أرسنال الإنكليزي، أتلتيكو مدريد الإسباني، سلافيا براغ التشيكي، أياكس الهولندي، كايرات الكازاخستاني وأونيون سان جيلواز البلجيكي.