ليفربول يؤسس لعصر "ما بعد صلاح" بنصف مليار يورو!

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من لندن: أنفق ليفربول ما يقرب من نصف مليار يورو خلال الصيف الحالي لدعم صفوفه بوجوه شابة تملك الموهبة والمستقبل، وذلك سعياً من النادي لدخول مرحلة ما بعد نجمه الأول وهدافه محمد صلاح الذي يبلغ 33 عاماً، وقد جدد صلاح عقده لموسمين، إلا أن ذلك لم يمنع ليفربول من البدء في مرحلة إعادة البناء، وجلب العناصر الشابة التي يمكنها أن تستمر لما يقرب من 10 سنوات قادمة.

أبرم ليفربول إحدى أكبر صفقات هذا الصيف مساء الأحد، وقد أفادت عدة وسائل إعلام انكليزية بانتقال ألكسندر إيزاك إلى ليفربول قادمًا من نيوكاسل يونايتد، وفقاً لموقع ترانسفير ماركت.

وعلم الموقع أن الطرفين اتفقا على صفقة انتقال بقيمة 125 مليون جنيه إسترليني (144 مليون يورو). وبمجرد إتمامها، ستكون صفقة انتقال قياسية في تاريخ الدوري الإنكليزي الممتاز ، وستحطم الرقم القياسي الذي حققه ليفربول سابقًا بتوقيعه مع فلوريان فيرتز في صفقة بقيمة 125 مليون يورو بالإضافة إلى 15 مليون يورو كإضافات.

مفاوضات شاقة للتعاقد مع إيزاك

وكان ليفربول قد قدم عرضًا كبيرًا لإيزاك في بداية فترة الانتقالات. لكن هذا العرض قوبل بالرفض الشديد لدرجة أن ليفربول لم يُخطط في البداية لتقديم عرض ثانٍ هذا الصيف. في تلك المرحلة، كان نيوكاسل مُصرًا على رغبته في الاحتفاظ بالمهاجم السويدي البالغ من العمر 25 عامًا.

يعود جزء من السبب إلى صعوبة إيجاد بديل مناسب من نيوكاسل إلى تفوق ليفربول على نيوكاسل في محاولته التعاقد مع هوغو إيكيتيكي من فرانكفورت، ثم بنيامين سيسكو من لايبزيغ.

إنفاق ليفربول يقترب من 500 مليون يورو

تُكمل صفقة إيزاك فترة انتقالات صيفية استثنائية لليفربول، فقد أنفق الفريق الذي يُديره الهولندي آرني سلوت ما يقارب 340 مليون يورو على لاعبين جدد هذا الصيف. سترفع صفقة إيزاك الآن قيمة الإنفاق إلى ما يقارب 500 مليون يورو.

لم يُنفق أي نادٍ أكثر من ليفربول هذا الصيف، من حيث صافي نفقات الانتقالات، وحقق ليفربول 219.5 مليون يورو من بيع لاعبيه هذا الصيف، حيث باع، من بين آخرين، لويس دياز مقابل 70 مليون يورو إلى بايرن ميونيخ، مما سمح لسلوت بإعادة هيكلة فريقه بعد فوزه بلقب الدوري الإنكليزي الممتاز الموسم الماضي.