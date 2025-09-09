"فيلم ثقافي".. صلاح يلمح لأفلام البورنو !

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من القاهرة: من الشائع في مصر، استخدام مصطلح "فيلم ثقافي" في إشارة "مشفرة" وشعبية للحديث عن الأفلام الجنسية، واللافت في الأمر أن محمد صلاح نجم نادي ليفربول ومنتخب مصر استخدم هذا التعبير وكتبه عبر حساباته بمواقع السوشيال ميديا الإثنين.

وكتب صلاح "فيلم ثقافي" تعليقاً على صورة له مع رفاقه في منتخب مصر وهم يشاهدون التلفاز في غرفة واحدة بأحد الفنادق، وذلك خلال التجمع والمعسكر التدريبي استعداداً لمواجهة منتخب بوركينا فاسو اليوم "الثلاثاء" (السابعة مساءً بتوقيت مصر والسعودية) في جولة حسم التأهل لمونديال 2026، حيث يحتاج المنتخب المصري إلى تحقيق الفوز لضمان بطاقة التأهل لكأس العالم.

ويتصدر زملاء صلاح ترتيب المجموعة الأولى في تصفيات أفريقيا للمونديال، برصيد 19 نقطة، وبفارق 5 نقاط عن أقرب ملاحقيه، وهو منتخب بوركينا فاسو الذي يواجه مصر اليوم "الثلاثاء" في العاصمة واغادوغو

الاثنين، نشر محمد صلاح عبر حسابه على منصة إكس (تويتر سابقًا) صورة تجمعه مع لاعبي منتخب "الفراعنة" داخل غرفة الفندق، وعلق قائلاً: "فيلم ثقافي". وظهر في الصورة أن صلاح وبعض اللاعبين، بينهم عمر مرموش ومحمد هاني ومصطفى محمد ومحمد الشناوي، يشاهدون التلفاز.

وتفاعل متابعون مع تدوينة اللاعب البالغ من العمر 33 عامًا، فقد شاهدها ما يقرب من 5 ملايين متابع، وقد فسرها البعض أنها تظهر مشاهدة اللاعبين للفيلم الكوميدي المصري، "فيلم ثقافي"، الذي صدر عام 2000 ومن بطولة فتحي عبد الوهاب وأحمد رزق وأحمد عيد، والذي تتناول قصته مجموعة من الشباب يبحثون عن مكان لمشاهدة فيلم بورنو، ويواجهون الكثير من المواقف والمفارقات التي تمنعهم من ذلك.