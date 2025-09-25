يوروبا ليغ: تعادل مثير بين بيتيس ونوتنغهام وروما يعود بالنقاط الثلاث من نيس

الرياص - اسماء السيد - الدنمارك : منح الجناح البرازيلي أنتوني فريقه ريال بيتيس الإسباني تعادلا متأخرا وثمينا أمام ضيفه نوتنغهام فوريست الإنكليزي 2 2 الأربعاء، ضمن الجولة الأولى من دور المجموعة الموحدة لمسابقة الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ" والتي شهدت عودة روما الإيطالي بفوز مقنع من ميدان نيس الفرنسي 2 1.

في المواجهة الأولى، افتتح مهاجم منتخب الكونغو الديمقراطية سيدريك باكامبو التسجيل لأصحاب الأرض بتسديدة قوية بيمناه من الجهة اليمنى داخل منطقة الجزاء بعد تمريرة حاسمة من أنتوني إثر مجهود فردي (15).

وردّ الضيف الإنكليزي بهدف حمل توقيع البرازيلي إيغور جيزوس الذي حوّل بنجاح إلى داخل المرمى المشرّع عرضية من الجهة اليمنى لعبها مورغان غيبس وايت (18).

وأضاف جيزوس الهدف الثاني برأسية أسكنها إلى يمين الحارس المضيف باو لوبيس، بعد ركلة ركنية من الجهة اليمنى نفذها مواطنه دوغلاس لويز (23).

ومنح أنتوني التعادل لفريقه، بعدما تابع بيمناه من مسافة قريبة عرضية البديل مارك روكا من الجهة اليسرى داخل المنطقة (85).

وفي المواجهة الثانية، عاد روما الإيطالي بالنقاط الثلاث من ميدان مضيفه نيس الفرنسي 2 1.

انتظر فريق العاصمة الإيطالية حتى الشوط الثاني لافتتاح التسجيل برأسية مدافعه العاجي إيفان نديكا من مسافة قريبة بعد ركلة ركنية من الجهة اليسرى نفذها لورنتسو بيلغريني (52).

ووسّع جانلوكا مانشيني الفارق بتسديدة بيمناه "على الطاير" من داخل المنطقة بعد عرضية متقنة من الجهة اليسرى للوافد الجديد اليوناني كوستاس تسيميكاس (55).

وقلّص النيجيري تيريم موفي الفارق لنيس (77 من ركلة جزاء).

وفي باقي المباريات، تغلّب فرايبورغ الألماني على ضيفه بازل السويسري 2 1 بهدفي باتريك أوسترهاغه (31) ومكسيميليان إيغيشتاين (56)، فيما سجل هدف الضيوف الوحيد النيجيري فيليب أوتيلي (84).

وفاز دينامو زغرب الكرواتي على ضيفه فنربهتشه التركي 3 1.

سجّل للمضيف ديون بليو (21 و50) والجزائري منصف بقرار (90+5)، وللضيوف البولندي سيباستيان شيمانسكي (25).

وتعادل النجم الأحمر الصربي مع ضيفه سلتيك الاسكتلندي 1 1.

افتتح النيجيري كيليتشي إيهيناتشو (55) التسجيل للضيوف، وردّ أصحاب الأرض بهدف النمسوي ماركو أرناوتوفيتش (65).

وتخطّى لودوغوريتس البلغاري مضيفه مالمو السويدي 2 1 بهدفي الصربي بيتار ستانيتش (8 من ركلة جزاء والعاجي إيف إيريك بيل (23)، في حين حمل هدف المضيف الوحيد توقيع النروجي لاسه بيرغ يونسن (78).

وقاد الإسباني فران نافارو فريقه براغا البرتغالي إلى فوز على فينورد الهولندي 1 0 بهدف سجّله في الدقيقة 79.

وتخطى ميدتيلاند الدنماركي ضيفه شتورم غراتس النمسوي 2 0.

افتتح أصحاب الأرض التسجيل بهدف حمل توقيع حارس مرمى الضيوف أوليفر كريستنسن، بعدما تابع بالخطأ إلى داخل مرمى فريقه كرة من ركلة ركنية من الجهة اليمنى لعبها المهاجم فرانكولينو من غينيا بيساو (7).

وأكّد الحكم الهدف بعد العودة إلى حكم الفيديو المساعد "في ايه آر".

وأضاف السنغالي عثمان دياو الهدف الثاني للفريق الدنماركي، برأسية من مسافة قريبة أسكنها إلى يمين كريستنسن الذي أساء التعامل معها، وذلك بعد عرضية متقنة من الجهة اليمنى للتركي أرال سيمسير.