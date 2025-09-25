دورة بكين: سينر العائد بعد خسارة فلاشينغ ميدوز يبلغ الدور الثاني

الرياص - اسماء السيد - بكين : تغلب الإيطالي يانيك سينر على الكرواتي مارين تشيليتش 6 2، 6 2 الخميس، وبلغ الدور الثاني من دورة بكين الصينية في كرة المضرب (500 نقطة)، وذلك في ظهوره الأول بعد خسارته نهائي فلاشينغ ميدوز.

ويلاقي المصنف ثاني عالميا في الدور المقبل الفرنسي تيرينس أتمان المتأهل من التصفيات.

قال المصنف ثانيا عالميا "عملنا كثيرا للعودة إلى هذا الموقع مجددا، لذا أنا سعيد جدا".

تابع "افتقدت المنافسة. بالطبع، تكون عصبيا، لديك شكوك، وهذا طبيعي... لكن عليك أن تكون أيضا متحمسا للعودة مجددا إلى الملعب".

شرح "في الوقت الحالي، أشعر بأني في حالة بدنية وذهنية رائعة، وهذا الأهم".

في المقابل، كان تشيليتش (36 عاما) يحاول تحقيق فوزه الأول منذ خروجه في دور الـ16 من بطولة ويمبلدون الكبرى.

تعادل اللاعبان في المجموعة الأولى إلى أن تمكن سينر (24 عاما) من التقدم 3 2. فاز في الشوطين التاليين دون أن يخسر أية نقطة ثم حسم المجموعة.

كسر سينر إرسال خصمه مبكرا في المجموعة الثانية وتقدم 5 1، في طريقه إلى الفوز على المصنف 97 عالميا وحامل لقب بطولة الولايات المتحدة سابقا.

وتابع سينر حامل لقب أربع بطولات كبرى "نجحت في كسر إرساله مبكرا ما منحني ثقة الاستمرار".

وكان سينر وعد بالتنويع في خطط لعبه، بعد خسارة نهائي نيويورك على ملاعب فلاشينغ ميدوز أمام غريمه الإسباني كارلوس ألكاراس الذي أنزله عن عرش التصنيف العالمي.

شرح الإيطالي الذي توج في أستراليا وويمبلدون هذا العام "لا أعتقد ان هذا الأمر شكل ضغطا. أنا سعيد جدا بموسمي".

تابع "هو (ألكاراس) يستحق موقعه الآن. لعب دورات أكثر، وخاض كل الدورات بشكل جيد جدا".