‏الأخضر السعودي يتجاوز التحدي الإندونيسي ويقترب من حلم المونديال

الرياص - اسماء السيد - ‏ايلاف من جدة: فازت السعودية على إندونيسيا في تصفيات الملحق للتأهل إلى نهائيات كأس العالم.

وبرهن الاخضر على قوة وتصميم المنتخب السعودي فرغم البداية الصعبة باستقبال هدف مبكر من ركلة جزاء نفذها قائد إندونيسيا كيفين ديكس، استطاع المنتخب السعودي أن يغير مجريات المباراة بتكتيك هجومي محكم وسيطرة على وسط الميدان. نجاح صالح أبو الشامات في إحراز هدف التعادل من تسديدة قوية خارج منطقة الجزاء جاء نتيجة ضغط متواصل من لاعبي الأخضر، وهو ما أعطاهم دفعة معنوياً ومادياً لاستكمال السيطرة.

تميزت السعودية بفاعلية في استغلال ركلات الجزاء بعد أن تحصل فراس البريكان على ركلة جزاء ثانية بالمباراة وسجل منها هدفاً حاسماً، ثم عزز الفريق تفوقه بهدف ثالث عبر متابعة كرة مرتدة، حيث ظهر تنظيم الفريق وتكاتفه في استغلال الفرص الدفاعية والهجومية.

الأداء الدفاعي تحسن في الشوط الثاني مع نزول بعض اللاعبين لتعزيز التوازن، ونجح الأخضر في الحفاظ على النتيجة بالرغم من محاولات الإندونيسيين المتكررة وشخصية قائدهم الذي أحرز هدفين من ركلتي جزاء. هذا الفوز الصعب يؤكد أن السعودية في وضع قوي لحسم التأهل إلى كأس العالم 2026 وهذا يعكس تطور الأداء الفني والتكتيكي للفريق تحت قيادة المدرب الفرنسي رينارد مع دعم جماهيري كبير في جدة.

‏ويحسم التأهل بعد مبارتين قادمتين الاولى السبت بين العراق وإندونيسيا والثانية الثلاثاء بين السعودي والعراق وكلاهما في ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة.