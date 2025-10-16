بطولة فرنسا: موناكو يأمل في استعادة سكة الانتصارات بعد تعيين المدرب الطموح بوكونيولي

الرياص - اسماء السيد - باريس : يأمل موناكو أن يُسهم تعيين المدرب الجديد البلجيكي سيباستيان بوكونيولي، إلى جانب عودة لاعب الوسط الدولي السابق بول بوغبا إلى لياقته البدنية، في انطلاقة قوية لموسمه في الدوري الفرنسي لكرة القدم، قبل استضافة توتنهام الانكليزي الاربعاء المقبل في مسابقة دوري أبطال أوروبا، بعد بداية متعثرة.

أنهى نادي الإمارة الذي يحل ضيفا على أنجيه السبت في المرحلة الثامنة، الموسم الماضي في المركز الثالث في الدوري، ويأمل في تقديم تحدٍّ محلي أكثر مصداقية لباريس سان جرمان، مع ترك بصمة قوية في أوروبا أيضا.

ويحتل موناكو حاليًا المركز الخامس في الترتيب بعد سبع مباريات بفارق ثلاث نقاط فقط عن سان جرمان المتصدر، وتعادل مع مانشستر سيتي الانكليزي 2 2 في الجولة الثانية من المسابقة القارية العريقة.

ومع ذلك، أُقيل مدربه النمسوي آدي هوتر الأسبوع الماضي، حيث لم يحقق موناكو سوى فوز واحد من آخر خمس مباريات له، وهي سلسلة من الهزائم القاسية بينها خسارته المذلة أمام كلوب بروج البلجيكي 1 4 في الجولة الاولى من دوري الابطال، وهزيمة محلية أمام لوريان 1 3.

وتم استبدال هوتر الذي تولى المسؤولية منذ تموز/يوليو 2023، بالمدرب بوكونيولي الذي يفتقر نسبيًا إلى الخبرة، وهو لاعب دولي بلجيكي سابق يبلغ من العمر 38 عامًا، تم استقدامه من أونيون سان جيلواز.

ولم يبدأ بوكونيولي، الظهير الأيسر السابق لأندية ستاندار لياج ووست بروميتش ألبيون وبرايتون الانكليزيين، مسيرته التدريبية على مستوى الكبار حتى الموسم الماضي، عندما قاد نادي العاصمة بروكسل إلى لقبه الأول في الدوري البلجيكي منذ 90 عامًا، والثاني عشر في تاريخه.

تخلى عن فرصة المشاركة في دوري أبطال أوروبا مع الفريق من أجل توقيع عقد حتى عام 2027 مع موناكو، حيث سيساعده مهاجم إيفرتون الانكليزي ومنتخب بلجيكا السابق كيفن ميرالاس.

وقال بوكونيولي خلال تقديمه: "سآتي بمبادئ يجب أن تضاهي مبادئ موناكو، ولهذا السبب اختاروني".

وأضاف المدرب الذي لعب تحت قيادة المدرب الهولندي لويس فان غال في فريق ألكمار الفائز باللقب الهولندي عام 2009 "أعجبني اهتمام النادي بمدرب شاب، وأعتقد أن هذا النهج جريء في حد ذاته".

وتابع "كنت أشعر بتحسن كل يوم معه، وعندما رحل شعرت بتراجع في مستواي. هذا يعني أنه كان مدربا ممتازا، وهذا جعلني أدرك أن المدرب قادر على التأثير بشكل كبير في تطوير اللاعبين".

ويتولى بوكونيولي مسؤولية فريق موناكو الذي لا يفتقر إلى المواهب، بينها الدولي الفرنسي الجديد الجزائري الأصل ماغنيس أكليوش، والنجم الياباني تاكومي مينامينو، والإنكليزي إريك داير، والمهاجم الاسباني المعار من برشلونة أنسو فاتي.

كما يضم النادي في صفوفه بوغبا الذي لم يلعب أي مباراة مع فريق الإمارة حتى الآن بعد انضمامه الى صفوفه في فترة الانتقالات الصيفية، حيث يسعى لاستعادة لياقته البدنية بعد فترة غياب طويلة بسبب الإصابة والإيقاف للمنشطات.

من غير المتوقع أن يكون جاهزا قبل أسبوعين على الأقل، فيما يبدأ بوكونيولي مشواره مع فريق الامارة السبت أمام مضيفه أنجيه السابع عشر الاخير في مباراة سهلة نسبيا، قبل استضافة توتنهام الاربعاء على ملعب لويس الثاني.

قمة سان جرمان وستراسبورغ

وتفتتح المرحلة الجمعة بقمة نارية بين باريس سان جرمان المتصدر وحامل اللقب وضيفه ستراسبورغ أحد ثلاثة مطاردين مباشرين له بفارق نقطة واحدة.

ويُمنّي رجال المدرب الاسباني لويس انريكي بدوره استعادة التوازن بعد سقوطهم في فخ التعادل امام مضيفهم ليل 1 1 في المرحلة الماضية.

وستكون المواجهة بروفة للنادي الباريسي قبل رحلته الى ألمانيا لمواجهة باير ليفركوزن الثلاثاء المقبل في الجولة الثالثة من المسابقة القارية العريقة.

ويدرك سان جرمان جيدا ان مهمته لن تكون سهلة أمام فريق تألق بشكل لافت في بداية الموسم بقيادة مهاجمه الارجنتيني خواكين بانيتشيلي البالغ من العمر 23 عاما والذي لم يتأخر في إثبات نفسه في ستراسبورغ منذ انتقاله إلى فرنسا في فترة الانتقالات الصيفية.

وسجّل بانيتشيلي خمسة أهداف في أول سبع مباريات له في الدوري، ويبدو أن ستراسبورغ لديه بالفعل خليفة طويل الأمد لقائده الهولندي إيمانويل إميغا الذي سينتقل إلى تشلسي الانكليزي الموسم المقبل.

وانتقل بانيتشيلي الذي بدأ مسيرته في ريفر بلايت، إلى ممثل الألزاس في تموز/يوليو من نادي ديبورتيفو ألافيس الإسباني في صفقة بلغت قيمتها 20 مليون يورو (23.3 مليون دولار) وفقًا للتقارير.

نادرًا ما شارك في الدوري الإسباني، لكنه سجل 21 هدفًا الموسم الماضي على سبيل الإعارة إلى فريق ميرانديس من الدرجة الثانية.