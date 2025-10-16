في إنجاز تاريخي جديد.. المغاربة في نهائي مونديال الشباب

الرياص - اسماء السيد - في إنجاز تاريخي جديد لكرة القدم المغربية، تمكن المنتخب المغربي لأقل من 20 عاماً من بلوغ نهائي كأس العالم بعد فوزه بركلات الترجيح 5-4 على فرنسا.

الوقت الرسمي للمباراة والشوطان الإضافيان انتهيا بالتعادل 1-1 في نصف نهائي المنافسة المقامة بتشيلي مساء الأربعاء.

وتمكن أسود الأطلس من تسجيل أولى أهداف المباراة عبر ركلة جزاء بعد مرور نصف ساعة من انطلاق المباراة إثر خطأ ارتكبه الفرنسي أندريا لو بورنيه على إسماعيل بختي داخل منطقة الجزاء، نفذها ياسر زابيري محققا التقدم للأسود.

EPA لحظة إصابة الحارس المغربي يانيس بن شاوش بعد تصديه لضربات حاسمة

وتألق الحارس يانيس بن شاوش في الوقت بدل الضائع من الشوط الأول بعدما تصدى لتسديدة قوية من إيلان توري، لينتهي الشوط بتقدم المغرب بهدف دون رد.

الديوك عادوا للمبارة في الشوط الثاني بعد أن تمكن لوكا ميشال من تعديل الكفة في الدقيقة 58 عبر تمريرة عرضية انتهت في شباك الحارس المغربي.

اللاعب نفسه كاد أن يضاعف النتيجة في الدقيقة 61 لكن الحارس بن شاوش وقف سداً منيعاً قبل أن يتعرض للإصابة ويغادر المباراة، ويدخل الحارس البديل إبراهيم غوميز.

انتهى الوقت القانوني للمباراة بنتيجة التعادل الإيجابي، ليلجأ المنتخبان إلى الأشواط الإضافية انتهت بنفس النتيجة.

Reuters فرحة اللاعبين مع الحارس الثالث حكيم مصباح الذي تولى مهمة ركلات الترجيح

وفي نهاية الشوط الإضافي الثاني أدخل الناخب المغربي محمد وهبي الحارس الثالث حكيم مصباح ليتولى مهمة ركلات الترجيح، لينجح في التصدي للركلة الفرنسية السادسة ويمنح المغرب التأهل إلى النهائي لأول مرة في تاريخه.

وأصبح منتخب المغرب ممثل العرب الوحيد في كأس العالم للشباب تحت 20 عاماً بعد خروج منتخبي مصر والسعودية من دور مجموعات البطولة.

وسيواجه المغرب في النهائي منتخب الأرجنيتين الذي تمكن من الفوز على نظيره الكولومبي بهدف يتيم.

النهائي من المقرر إقامته فجر الأحد المقبل، في حين تقام مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع مساء السبت القادم.

ما شاء الله كرة القدم المغربية تواصل تألقها إنجاز تاريخى لأسود الأطلس ، منتخب المغرب للشباب بعد ان هزم منتخب اسبانيا والبرازيل يقصي المنتخب الفرنسى و يتأهل إلى نهائى كأس العالم للشباب ، ألف مبروك للشعب المغربي 👏👏و كل التوفيق امام منتخب الأرجنتين في المباراة النهائية ليرفع الكأس… pic.twitter.com/fsn7jbv2O6 — Alaa Mubarak (@AlaaMubarak_) October 16, 2025

وخرج عشرات المغاربة في مختلف المدن المغربية للاحتفال بالإنجاز الرياضي غير المسبوق، ويمنون النفس بعودة الأسود إلى الديار رفقة كأس العالم.

وعجت مواقع التواصل بتدوينات تشيد بأداة الأسود طيلة أطوار البطولة بعد تمكنهم من إقصاء منتخبات إسبانيا والبرازيل والولايات المتحدة وفرنسا.

مبروك لمنتخب المغرب الوصول إلى نهائي كأس العالم تحت 20 سنة. سيطرة الكرة المغربية في جميع الفئات، والأقسام، واضحة وجلية في السنوات الأخيرة. pic.twitter.com/ZzLkEqdOtr — سامر جرادات (@samerjaradat88) October 15, 2025

