بطولة إنكلترا: بالمر يغيب عن تشلسي لستة أسابيع إضافية (ماريسكا)

الرياص - اسماء السيد - لندن : يغيب لاعب وسط تشلسي لكرة القدم كول بالمر عن فريقه لستة أسابيع إضافية، وفقا لما أعلن مدربه الإيطالي إنتسو ماريسكا الجمعة.

ولم يلعب لاعب وسط منتخب إنكلترا منذ هزيمة تشلسي أمام مانشستر يونايتد 1 2 في المرحلة الخامسة في 20 أيلول/سبتمبر، عندما خرج في منتصف الشوط الأول.

وأعرب ماريسكا في البداية عن أمله في عودة بالمر ابن الـ23 عاما بعد فترة التوقف الدولي لهذا الشهر.

قال المدرب البالغ 45 عاما "كنت مخطئا. للأسف، سيحتاج إلى الغياب لستة أسابيع أخرى على الأرجح. لذا، نعم، هذا هو التحديث".

وأكد المدرب الإيطالي ثقته في أن المهاجم لن يحتاج إلى عملية جراحية، مضيفا "نحاول حماية كول قدر الإمكان، والأهم من ذلك أنه عندما يعود يكون قد تعافى تماما".

وأكد ماريسكا أن استبدال "أحد أفضل اللاعبين في الدوري الإنكليزي الممتاز كان صعبا. بالتأكيد، علينا إيجاد حل مختلف، علينا إيجاد مهارات مختلفة، لأننا لا نملك لاعبا آخر مثل كول".

وختم قائلا "لأن كول فريد من نوعه".