يوروبا ليغ: سقوط فيلا وروما وفوز ثالث لليون وميدتيلاند وبراغا

الرياص - اسماء السيد - امستردام : توقفت سلسلة انتصارات أستون فيلا الإنكليزي عند خمس مباريات تواليا محليا وقاريا، بسقوطه على أرض غو أهيد إيغلز الهولندي 1 2 الخميس في الجولة الثالثة من دور المجموعة الموحدة لمسابقة "يوروبا ليغ" لكرة القدم.

وبعد انطلاقة كارثية وفشل بتحقيق الفوز في ست مباريات متتالية، استعاد فيلا توازنه بخمسة انتصارات متتالية كان آخرها في الدوري المحلي على توتنهام بطل "يوروبا ليغ"، لكنه فرط الخميس بتقدمه على مضيفه الهولندي وبفرصة إدراك التعادل قبيل نهاية اللقاء من ركلة جزاء، ومُني بهزيمة أولى بعد فوزين على بولونيا الإيطالي 1 0 والفريق الهولندي الآخر فينورد 2 0.

بقيادة المدرب الإسباني أوناي إيمري المتخصص بالمسابقة بعدما توج بلقبها أربع مرات (ثلاث مع إشبيلية وواحدة مع فياريال)، استهل فيلا اللقاء بأفضل طريقة، إذ تقدم منذ الدقيقة الرابعة عبر العاجي إيفان غيسان بعد كرة عرضية من جايدون سانشو.

وحصل "فيلينز" على فرص عدة لتعزيز تقدمه في الشوط الأول لكنه لم يحسن استغلالها، فدفع الثمن بتلقيه هدف التعادل في الدقيقة 42 عبر البلجيكي ماتيس سوراي الذي كسر مصيدة التسلل إثر ركلة حرة ثم سدد الكرة، فتحولت من أحد المدافعين وخدعت الحارس الأرجنتيني إميليانو مارتينيس.

ومنح هذا الهدف الدفع المعنوي لصاحب الأرض الذي ضرب مجددا في بداية الشوط الثاني، مستفيدا مجددا من تطبيق خاطئ لمصيدة التسلل ليسجل هدف التقدم عبر ماتس دايل بعد تمريرة من يوريس كرايمر (61).

وحصل الضيف الإنكليزي على فرصة ذهبية لإدراك التعادل قبل 10 دقائق على النهاية من ركلة جزاء احتُسِبت له بعد لمسة يد في المنطقة المحرمة، لكن الأرجنتيني إميليانو بوينديا أطاح الكرة فوق العارضة (79)، لتبقى النتيجة على حالها حتى النهاية، ما منح غو أهيد أيغلز فوزه الثاني ونقطته السادسة.

في فرنسا، وضع ليون خلفه هزيمتيه في المرحلتين الأخيرتين من الدوري المحلي أمام تولوز على أرضه 1 2 وفي ملعب نيس 2 3 وحقق انتصاره الثالث على حساب ضيفه بازل السويسري وجاء بهدفين سجلهما كورنتان توليسو بعدما وصلته الكرة من البرتغالي الشاب ماتيس دي كارفاليو (3)، والبديل البرتغالي أفونسو موريرا بتمريرة من التشيكي بافل شولك (90).

وحذا براغا البرتغالي حذو ليون وحقق انتصاره الثالث تواليا بتغلبه على ضيفه النجم الأحمر الصربي بهدفين سجلهما الإسباني فران نافارو (22) والعاجي ماريو دورجيليس (72).

في باتشكا توبولا الصربية حيث يخوض مكابي تل أبيب الإسرائيلي مبارياته البيتية، واصل ميدتيلاند الدنماركية بدايته المثالية وحقق انتصاره الثالث أيضا بفضل ثلاثية سجلها فرانكولينو دجو من غينيا بيساو (43 و71) وفيليب بيلينغ (71).

بداية واعدة لدايش وسقوط جديد لروما

وبعد 10 مباريات اكتفى فيها بثلاثة تعادلات مقابل 7 خسارات، بدأ نوتنغهام فوريست مشواره مع مدربه الثالث للموسم شون دايش بشكل إيجابي بتغلبه على ضيفه بورتو البرتغالي، الفائز بمباراتيه الأوليين، بهدفين نظيفين سجلهما مورغان غيبس وايت والبرازيلي إيغور جيزوس من ركلتي جزاء تسبب بالأولى البولندي يان بيدناريك للمسة الكرة بيده (19)، وبالثانية مارتيم فرنانديش بإسقاطه الإيطالي نيكولو سافونا (77).

وازداد الضغط على المدرب الجديد لروما جان بييرو غاسبيريني بعد السقوط الثالث تواليا لنادي العاصمة الإيطالية على أرضه، وهذه المرة أمام فيكتوريا بلزن التشيكي الذي حقق انتصاره الثالث تواليا بفضل هدفي الغاني برينس أدو (20) والفرنسي شيخ سواريه (22)، مقابل هدف للأرجنتيني باولو ديبالا (54 من ركلة جزاء).

وفي مباراتيه الأخيرتين بين جماهيره، سقط روما أمام ليل الفرنسي 0 1 في المسابقة القارية ثم في عطلة نهاية الأسبوع الماضي أمام إنتر 0 1 أيضا في الدوري المحلي.

وحقق باوك اليوناني المفاجأة بفوزه المثير على مضيفه ليل الفرنسي الذي خرج منتصرا من الجولتين الأوليين، بأربعة أهداف، سجل ثلاثة منها في الشوط الأول عبر الفرنسي سُهيلو ميّتيه (18) والصربي أندريا زيفكوفيتش (23 أضاف الرابع لفريقه في الدقيقة 74) ويانيس كونستانتيلياس (42)، مقابل ثلاثة أهداف لبنجامان أندريه (57) والمغربي حمزة إكمان (68 و78)، في لقاء أضاع خلاله الضيوف ركلة جزاء أيضا عبر زيفكوفيتش (71).

وتعثر دينامو زغرب الكرواتي وتجنب هزيمة أولى بعد فوزين، وذلك بتعادله مع مضيفه مالمو السويدي الذي نال نقطته الأولى، بهدف في الوقت القاتل للبديل البرتغالي كاردوزو فاريلا (6+90) مقابل هدف لأوسكار ليفيتسكي (1+45).

وحقق سلتا فيغو الإسباني فوزه الثاني بتغلبه على ضيفه نيس الفرنسي 2 1، مستفيدا من النقص العددي في صفوف الأخير منذ الدقيقة 38.

والأمر ذاته ينطبق على سلتيك الاسكتلندي الذي استفاد من التفوق العددي في آخر 20 دقيقة ليخرج فائزا من مباراته وضيفه شتورم غراتس النمسوي 2 1، محققا انتصاره الأول ونقطته الرابعة.

وفاز فينورد الهولندي على ضيفه باناثينايكوس اليوناني 3 1، وفرايبورغ الألماني على ضيفه أوتريخت الهولندي 2 0.

كما حقق يونغ بويز السويسري انتصاره الثاني على حساب ضيفه لودوغوريتس البلغاري 3 1.

وتغلب بولونيا الإيطالي خارج الديار على أف سي أس بي الروماني بهدفين للدنماركي ينس أودغارد (9) والهولندي تايس دالينخا (12) مقابل هدف لدانيال بيرليجا (54).

وخسر شتوتغارت الألماني أمام فنربهتشه التركي بهدف سجله كيريم أكتوركوغلو (34 من ركلة جزاء).

وتعادل ريال بيتيس الإسباني مع مضيفه غنك البلجيكي من دون أهداف، فيما مُني رينجرز الاسكتلندي بهزيمة ثالثة تواليا جاءت ثقيلة أمام مضيفه بران يبرغن النروجي 0 3.