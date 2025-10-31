"دبليو تي ايه" الختامية: سابالينكا لإحراز باكورة ألقابها في منافسة شفيونتيك وغوف

الرياص - اسماء السيد - باريس : تطمح البيلاروسية أرينا سابالينكا المهيمنة على المركز الاول للتصنيف العالمي للاعبات هذا العام، والمتوّجة بلقبها الرابع ضمن بطولات الغراند سلام في الولايات المتحدة، إلى إحراز لقبها الأول في بطولة "دبليو تي آيه" الختامية لرابطة اللاعبات المحترفات، اعتبارا من السبت في الرياض.

وستحاول سابالينكا (27 عاما) بعد موسم خاضت فيه ثلاث مباريات نهائية في البطولات الكبرى، سدّ ثغرة في سجلها الزاخر بـ21 لقبا ضمن منافسات الفردي.

وعلى الرغم من تفوقها على الملاعب الصلبة، وهي الأرضية التي تُقام عليها البطولة الختامية تقليديا، خاضت سابالينكا مباراة نهائية واحدة فقط في هذا الموعد السنوي الكبير.

عام 2022 في تكساس، خسرت أمام الفرنسية كارولين غارسيا، وفي العامين التاليين ودّعت من نصف النهائي أمام البطلتين المستقبليتين: البولندية إيغا شفيونتيك (2023) والأميركية كوكو غوف (2024).

وبخلاف الموسم الماضي، لم تشارك متصدرة التصنيف العالمي سوى في بطولة واحدة منذ فوزها ببطولة الولايات المتحدة (فلاشينغ ميدوز)، وهي دورة ووهان لماسترز الألف نقطة في الصين، حيث كانت حاملة اللقب لثلاث سنوات متتالية، لكنها سقطت هذه المرة في نصف النهائي أمام الأميركية جيسيكا بيغولا.

سابالينكا تسعى للثأر

وقد تكون لياقتها البدنية العالية عاملا حاسما خلال البطولة الختامية التي تُنظم منذ عام 2024 في السعودية، الدولة التي يتنامى حضورها على الساحة العالمية لكرة المضرب.

وكانت الدولة الغنية بالنفط أعلنت أنها ستستضيف دورة لماسترز ألف نقطة جديدة للرجال اعتبارا من عام 2028.

ولكي تتأهل سابالينكا من مجموعتها المسماة "شتيفي غراف" إلى نصف النهائي، يتعيّن عليها مواجهة لاعبتَين أميركيتين سبق أن خسرت أمامهما في عام 2025، فإلى جانب جيسيكا بيغولا الخامسة عالميا، ستلتقي أيضا غوف الثالثة التي تغلبت عليها في نهائي رولان غاروس.

وتضم هذه المجموعة أيضا الإيطالية جازمين باوليني الثامنة المتوجة هذا الموسم بدورة روما للألف نقطة.

أما في المجموعة الأخرى المسماة "سيرينا وليامس"، فستواجه شفيونتيك الثانية، الأميركية أماندا أنيسيموفا الرابعة التي كانت سحقتها بمجموعتين 6 0 و6 0 في نهائي ويمبلدون.

لكن الأميركية البالغة 24 عاما ردّت الدين لاحقا عندما أطاحت بشفيونتيك في ربع نهائي بطولة الولايات المتحدة، ثم فازت بدورة بكين بعد تغلبها على كل من غوف وباوليني.

وتضم المجموعة الكازاخستانية إيلينا ريباكينا السادسة التي حجزت آخر بطاقة تأهل بعد بلوغها نصف نهائي دورة طوكيو الأسبوع الماضي، والأميركية ماديسون كيز السابعة الفائزة ببطولة أستراليا مطلع الموسم.

وستخوض كل لاعبة ثلاث مباريات في مجموعتها بدءا من السبت، بحيث يمنح كل فوز ثلاث نقاط، وتتأهل صاحبتا المركزين الاول والثاني من كل مجموعة إلى نصف النهائي المقرر في 7 تشرين الثاني/نوفمبر، على أن تُقام المباراة النهائية في اليوم التالي.

عودة غوف بعد هبوط

بلغت غوف حاملة اللقب قمة المجد في مطلع حزيران/يونيو عندما توّجت بلقب بطولة فرنسا على حساب سابالينكا محققة ثاني ألقابها في الغراند سلام.

لكن بعد وصولها إلى القمة، بدأ الهبوط التدريجي بخروجها من الدور الأول في ويمبلدون ثم نيويورك حيث بدا واضحا أنها ليست في أفضل أحوالها ذهنيا.

غير أن الأمور تغيّرت في الجولة الآسيوية حيث بدا أنها أزالت الضغوطات النفسية في بكين وبدأ مشوار انتصاراتها الذي تكلل بالتتويج بلقب دورة ووهان أمام بيغولا.

أما شفيونتيك، فقد أثبتت أنها قادرة على الفوز على أي نوع من الملاعب. وأصبحت ثاني أصغر لاعبة هذا القرن تفوز بألقاب في البطولات الكبرى على الملاعب الصلبة والترابية والعشبية، بعد وليامس.

ولا تتفوق عليها بين اللاعبات النشطات في عدد ألقاب الغراند سلام في الفردي سوى فينوس وليامس، الشقيقة الكبرى لسيرينا، إذ رفع اللقب الأخير للبولندية في ويمبلدون رصيدها إلى ستة ألقاب كبرى، متجاوزة الروسية ماريا شارابوفا والسويسرية مارتينا هينغيس في سجلات التاريخ.