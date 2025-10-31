ألونسو عن سلوك فينيسيوس في الكلاسيكو: "انتهى ومن دون اجراءات تأديبية"

الرياص - اسماء السيد - مدريد : أكد شابي ألونسو مدرب ريال مدريد، متصدر ترتيب الدوري الإسباني لكرة القدم، الجمعة أن الجدل الذي أثاره تصرف البرازيلي فينيسيوس جونيور خلال مواجهة الكلاسيكو ضد برشلونة الأحد قد "انتهى"، كاشفا أن المهاجم الدولي لن يتعرض لأي اجراءات تأديبية.

وخرج الجناح الأيسر البالغ 25 عاما عن طوره أثناء استبداله بزميله ومواطنه رودريغو في الدقيقة 72 من المباراة الصاخبة التي فاز بها "النادي الملكي" 2 1 الاحد، قبل أن يقدم اعتذاره بعد ثلاثة أيام.

وقال أمام الكاميرات وهو يهم بالخروج من الملعب "أنا؟ ميستر؟ أنا مجددا؟ اذهب إلى...! دائما أنا! سأغادر الفريق، هذا كثير، من الأفضل أن أرحل!"، قبل أن يتوجه مباشرة إلى غرفة تبديل الملابس من دون أن يحيي مدربه.

وقدّم فينيسيوس اعتذاره لـ "كل مشجعي ريال مدريد"، قبل أن يضيف "أحيانا تأخذني الحماسة لأنني أريد دائما الفوز ومساعدة فريقي".

واعتبر ألونسو (43 عاما) الجمعة خلال المؤتمر الصحافي ردا على أسئلة كثيرة حول الجدل الذي ألهب وسائل الإعلام الإسبانية، أن الموضوع قد "أُقفل" منذ تصريحات اللاعب.

وقال "الأربعاء الماضي عقدنا اجتماعا مع الطاقم بأكمله واللاعبين، وقد ألقى فينيسيوس خطابا لا تشوبه شائبة، تحدث بصدق ومن القلب. بالنسبة لي، هذه القضية مغلقة منذ يوم الأربعاء"، مؤكدا أنه لن يكون هناك أي "انتقام" أو اجراءات تأديبية بحق المهاجم البرازيلي.

وأعرب ألونسو عن "ارتياحه الشديد" لتصرف المهاجم الذي يحمل الرقم 7، ووصف رد فعله بـ"الشجاع"، مشيرا إلى أنه يبدو غير قادر على تقبل فقدان مكانته كلاعب لا يُمس واستبداله أثناء المباريات.