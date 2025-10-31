بطولة إيطاليا: سباليتي يؤكد أن يوفنتوس لا يزال "قادرا على الانضمام إلى سباق اللقب"

الرياص - اسماء السيد - روما : أكد لوتشانو سباليتي مدرب يوفنتوس الجديد أن فريقه صاحب المركز السابع في الدوري الإيطالي لكرة القدم، لا يزال قادرا على المنافسة على اللقب، وذلك خلال تقديمه الرسمي الجمعة.

وقال سباليتي في اليوم التالي لتعيينه مدربا لفريق "السيدة العجوز" حتى نهاية الموسم "بالطبع، آمل في أن يظل هذا الفريق قادرا على المنافسة على اللقب. وكما ناقشنا مع اللاعبين الخميس، علينا أن نطمح إلى القمة".

وأضاف المدرب البالغ 66 عاما "القمة هي لقب الدوري الإيطالي. لم تُلعب سوى تسع مباريات، ويتبقى 29 مباراة. هذا عدد كبير من المباريات، وقد رأيت الكثير خلال مسيرتي التدريبية التي تزيد عن 30 عاما".

وتابع "لو لم أكن أؤمن بهذا الفريق، وبإمكاناته رغم الأوقات الصعبة، فلماذا وافقت على توقيع عقد لمدة ثمانية أشهر؟ أؤمن بقدرتنا على العمل الجيد. الأمر يعتمد على الجاهزية والإرادة والانضباط الذاتي".

وخلال مسيرته التدريبية، فاز بكأس إيطاليا مرتين مع روما وبلقب الدوري مع نابولي عام 2023.

وأردف مدرب المنتخب الإيطالي السابق "في ناد كهذا، من الواضح أن الطموحات عالية حيث علينا المنافسة في دوري أبطال أوروبا. يمكننا وضع بعض الأمور في نصابها الصحيح، لكن البعض الآخر يتحرك بسرعة".

وبعد خمسة أشهر من إقالته من تدريب "الأتزوري"، ارتبط المدرب التوسكاني بعقد مع يوفنتوس حتى حزيران/يونيو 2026.

وأوضح الرئيس التنفيذي لنادي "السيدة العجوز" داميان كومولي "هناك خيار لموسم إضافي، لموسم 2026 2027 لكن الأمر ليس تلقائيا، بل يعتمد على كيفية تطور تعاوننا".

وأشاد سباليتي الذي سيستهل مهامه الفنية أمام كريمونيزي السبت بسلفه الكرواتي إيغور تودور الذي أُقيل الاثنين، بعد سبعة أشهر من توليه المنصب، قائلا "أنا متأكد من أنني سأرث فريقا قويا ذهنيا ومدربا بشكل جيد".

ورغم انتقادات الجماهير والعديد من المراقبين خلال فترة انتقالاته الصيفية، التي بلغت 130 مليون يورو لضم لاعبين مثل المهاجم الكندي جوناثان ديفيد ولاعب الوسط البرتغالي جواو ماريو والمهاجم البلجيكي لويس أوبيندا والجناح الكوسوفي إيدون جيغروفا، إلا أن الرئيس التنفيذي ليوفنتوس "لا يزال مرتاحا وواثقا للغاية".