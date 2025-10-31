دورة باريس: سينر بسهولة الى نصف النهائي وأوجيه-ألياسيم ينهي مغامرة فاشرو

الرياص - اسماء السيد - باريس : تأهل الإيطالي يانيك سينر المصنف ثانيا عالميا نصف نهائي دورة باريس لماسترز الألف نقطة في كرة المضرب بفوزه السهل على الأميركي بن شيلتون السابع 6 3 و6 3 الجمعة في ربع النهائي، فيما أنهى الكندي فيليكس أوجيه ألياسيم التاسع مغامرة فالنتين فاشرو من موناكو والمشارك ببطاقة دعوة عندما تغلب عليه بسهولة 6 2 و6 2 وبلغ نصف النهائي.

في المباراة الاولى، واصل سينر البالغ من العمر 24 عاما أداءه الرائع في الدورة وبلغ دور الاربعة حيث سيلاقي الألماني ألكسندر زفيريف الثالث وحامل اللقب أو الروسي دانييل مدفيديف الثالث عشر.

وكرس سينر تفوقه على شيلتون حيث تغلب عليه للمرة السابعة في ثماني مواجهات بينهما، وبلغ نصف نهائي ثماني من أصل تسع دورات لماسترز الألف، وهي الأبرز في فئة الرجال بعد بطولات الغراند سلام.

وحدها دورة مدريد ضمن دورات الماسترز التي لم يبلغ فيها الايطالي دور الاربعة وتبقة أفضل نتيجة له بها هي الوصول إلى ربع النهائي.

كما بات سينر أول إيطالي يبلغ دور الاربعة في دورة باريس منذ انطلاقها عام 1986.

وفرض سينر أفضليته على مجريات المباراة وكسر إرسال شيلتون مرتين في المجموعة الاولى في الشوطين الخامس والتاسع وكسبها 6 3 في 34 دقيقة.

كان الايطالي في طريقه الى حسم المجموعة الثانية بسهولة عندما كسر ارسال الاميركي في الشوط الرابع وتقدم 4 1 لكن الاخير رد التحية مقلصا الفارق الى 2 3 ثم أدرك التعادل 3 3، قبل أن يكسب سينر الاشواط الثلاثة التالية ويحسمها في صالحه 6 3 في 35 دقيقة.

وعزز سينر حظوظه في استعادة صدارة التصنيف العالمي من غريمه الاسباني كارلوس ألكاراس الذي ودع الدورة مبكرا ومن دورها الثاني امام البريطاني كامرون نوري، وذلك في حال فوزه باللقب الأحد.

وكان سينر تنازل عن صدارة التصنيف العالمي في أوائل أيلول/سبتمبر بعد هزيمته أمام الإسباني في المباراة النهائية لبطولة الولايات المتحدة المفتوحة، آخر البطولات الأربع الكبرى، على ملاعب فلاشينغ ميدوز.

وتقاسم اللاعبان ألقاب البطولات الأربع الكبرى هذا الموسم حيث توج الايطالي باستراليا المفتوحة وويمبلدون، والإسباني برولان غاروس وفلاشينغ ميدوز.

وقال سينر: "لا أفكر حاليًا في التصنيف العالمي. يعتمد الأمر كله على أدائي. نلعب يوما بيوم، وفي كل يوم نواجه تحديات صعبة جدا".

وأضاف "أنا سعيد بالوضع الذي أنا فيه، غدا يوم مهم جدا مرة أخرى، لكنني أتطلع إليه".

نهاية مغامرة فاشرو

حافظ أوجيه ألياسيم على آماله في التأهل إلى بطولة "أيه تي بي" الختامية بتغلبه على فاشرو 6 2 و6 2.

ويلتقي أوجيه ألياسيم الساعي الى بلوغ المباراة النهائية الثانية في مسيرته الاحترافية في دورات ماسترز الالف نقطة بعد مدريد العام الماضي عندما خسر امام الروسي أندري روبليف، في دور الاربعة مع الكازاخستاني ألكسندر بوبليك الثالث عشر والذي تغلب على الأسترالي أليكس دي مينور السادس 6 7 (5 7) و6 4 و7 5.

وضرب الكندي بقوة منذ بداية المباراة بكسره إرسال فاشرو في الشوط الاول من المجموعة الاولى، ثم فعلها للمرة الثانية في الشوط الخامس متقدما 4 1 قبل أن ينهيها في صالحه 6 2 في 38 دقيقة.

وانتظر أوجيه ألياسيم الشوط الخامس من المجموعة الثانية لكسر إرسال فاشرو فتقدم 3 2 ثم كسره للمرة الثانية في الشوط السابع ووسع تقدمه الى 5 2 في طريقه الى كسب خمسة أشواط متتالية وحسمها في صالحه 6 2 أيضا في 39 دقيقة، وبالتالي بلوغ نصف نهائي دورة باريس للمرة الثانية في مسيرته بعد الاولى عام 2022.

وقال أوجيه ألياسيم الذي تفادى سيناريو مبارياته الثلاثة الاخيرة في باريس عندما خسر المجموعة الأولى: "دخلت المباراة محاولا البدء بشكل أفضل من مبارياتي الثلاث السابقة، وكنت دقيقا جدا منذ البداية".

وأضاف اللاعب الذي بلغ نصف نهائي فلاشينغ ميدوز في أيلول/سبتمبر الماضي "فاشرو واثق جدا من نفسه، وأنا كنت خائف نوعا ما لأكون صادقا. لست متأكدًا مما إذا كان يمتلك سحرا لا يمتلكه أحد غيره، لكنه يلعب بشكلٍ لا يصدق".

وتابع "كان عليّ التركيز جيدًا منذ البداية، وهذا المستوى من الحماس الذي أظهرته في الشوط الأول ساعدني على دخول المباراة بسهولة، وقدمتُ أداءً جيدًا".

ويحتاج الكندي الآن الى فوز واحد فقط لتجاوز الإيطالي لورينتسو موزيتي الثامن في سباق منافستهما على البطاقة الثامنة الاخيرة المؤهلة للبطولة الختامية في تورينو في الفترة من التاسع الى 16 تشرين الثاني/نوفمبر المقبل، بمشاركة اللاعبين الأكثر حصدا للنقاط في رابطة اللاعبين المحترفين في عام 2025.

وأوقف أوجيه ألياسيم سلسلة الانتصارات المتتالية الرائعة عند 10 في دورات الماسترز والتي استهلها من الأدوار الإقصائية لدورة شنغهاي مطلع الشهر الجاري عندما كان مصنفا في المركز 204 في التصفيات قبل أن يفاجئ الجميع بتتويجه باللقب بفوزه على ابن خالته الفرنسي أرتور ريندركنيش في المباراة النهائية، بعدما أطاح قبلها ببوبليك والدنماركي هولغر رونه والصربي نوفاك ديوكوفيتش.

وبخروجه من ربع نهائي باريس، يملك فاشرو البالغ من العمر 26 عاما والمصنف 40 عالميا حاليا، فرصة بلوغ أعلى تصنيف في مسيرته الاحترافية بدخول نادي الـ30 الأوائل الاثنين المقبل، وقد يُنهي موسمه في دورة متز (من 2 الى 8 تشرين الثاني/نوفمبر).

في المقابل، بات حجز بوبليك، الفائز بأربع دورات هذا العام، إلى نصف النهائي بفوزه على دي مينور 6 7 (5 7) و6 4 و7 5، وبات أول لاعب من بلاده يصل إلى دور الاربعة في إحدى دورات ماسترز الالف نقطة.