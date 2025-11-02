ميسي يسجل مجددا دون تجنيب إنتر ميامي الخسارة أمام ناشفيل في ثاني مباريات سلسلة الدور الاقصائي الاول

الرياص - اسماء السيد - لوس انجليس (الولايات المتحدة) : سجل قائد المنتخب الأرجنتيني لكرة القدم ليونيل ميسي هدفا متأخرا في الدقيقة 89 لم يكن كافيا لتجنيب فريقه إنتر ميامي الخسارة أمام مضيفه ناشفيل (1 2) في ثاني مباريات سلسلة الدور الإقصائي الأول للدوري الأميركي في كرة القدم.

وتقدم ناشفيل بثنائية نظيفة في الشوط الاول سجلها سام ستوريدج (9 من ركلة جزاء) وجوش باور (45)، قبل أن يقلص ميسي الفارق في الدقيقة 89 بتسديدة رائعة بيسراه من داخل المنطقة اثر تلقيه كرة من مواطنه رودريغو دي بول.

وكان إنتر ميامي حسم المباراة الاولى على أرضه 3 1 بينها ثنائية لميسي، وسيستضيف الآم المباراة الثالثة الحاسمة السبت المقبل في ميامي.

ويأمل إنتر ميامي، صاحب المركز الثالث في الموسم العادي في المنطقة الشرقية والمرشح للفوز في سلسلة مبارياته في الدور الأول ضد ناشفيل السادس، في تجنب تكرار خروجه من الدور الأول الموسم الماضي أمام أتلانتا في ظروف مماثلة.

وكان إنتر ميامي حسم المباراة الاولى من الدور الاقصائي الاول امام اتلانتا في الموسم الماضي، قبل أن يخسر المباراتين التاليتين ويخرج خالي الوفاض.

ويقام نظام الدور الإقصائي الأول بتأهل الأفضل في سلسلة من ثلاث مباريات.

وبحال تأهل ميامي، سيلاقي في نصف نهائي المنطقة الشرقية الفائز بين سينسيناتي وكولومبوس كرو.

وحصل ناشفيل على ركلة جزاء في الدقيقة السابعة اثر عرقلة ستوريدج داخل المنطقة من قبل حارس المرمى الارجنتيني روكو نوفو ريوس فانبرى لها بنفسه مفتتحا التسجيل (9).

وحرم القائم الايمن المهاجم الأوروغوياني المخضرم لويس سواريس من التعادل برده تسديدته من مسافة قريبة (19)، وأهدر الارجنتيني الاخر تاديو أييندي فرصة التعادل اثر تلقيه كرة من الدولي الاسباني السابق المخضرم جوردي البا داخل المنطقة فتابعها بجوار القائم الايسر (35).

واضاف باور الهدف الثاني مستغلا دربكة أمام المرمى اثر ركلة ركنية فتاب الكرة من نصف متر داخل المرمى (45).

وأهدر سواريس فرصة تقليص الفارق عندما تلقى كرة من ألبا أمام المرمى فتابعها بيمناه لكن الحارس جو ويليس أنقذها ببراعة قبل أن يشتتها الدفاع (66).

وجرب ميسي حظه بتسديدة بيسراه من داخل المنطقة تصدى لها ويليس (85)، قبل أن ينجح بعدها بأربع دقائق في هز شباكه بتسديدة رائعة بيسراه (89).

وضمن فيلادلفيا، صاحب أفضل سجل في الموسم العادي، تأهله إلى الدور الثاني بفوزه على مضيفه شيكاغو 3 0 في المباراة الثانية بعدما كسب الاولى على ارضه 4 2 بركلات الترجيح (الوقت الاصلي 2 2).

ويلتقي فيلادلفيا مع شارلوت إف سي أو نيويورك سيتي إف سي في نصف نهائي المنطقة من مباراة واحدة.

كما تأهل فانكوفر وايتكابس بقيادة المهاجم الالماني المخضرم توماس مولر بفوزه على مضيفه دالاس أف سي 4 2 بركلات الترجيح (الوقت الاصلي 1 1)، محققا انتصاره الثاني بعد الاول 3 0 الاحد الماضي.

وفرض شارلوت مباراة ثالثة حاسمة على نيويورك سيتي إف سي بعدما تغلب عليه 7 6 بركلات الترجيح (الوقت الاصلي 0 0)، في المباراة الثانية بعدما خسر الاولى 0 1.