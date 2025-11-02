اخبار الرياضه

بطولة انكلترا: وست هام يمنح مدربه إشبيريتو سانتو فوزه الأول

الرياص - اسماء السيد - لندن : حقّق المدرب البرتغالي نونو إشبيريتو سانتو باكورة انتصاراته مع وست هام يونايتد منذ تسلمه مهامه الفنية وجاء على حساب ضيفه نيوكاسل 3 1 ضمن المرحلة العاشرة من الدوري الإنكليزي لكرة القدم الأحد.

وقلب وست هام تأخره بهدف جايكوب مورفي (4)، فسجل ثلاثية عن طريق البرازيلي لوكاس باكيتا (35) والهولندي سفين بوتمان (45+5) والتشيكي توماس سوتشيك (90+7).

وهو الفوز الأول لوست هام بعد ست مباريات، 5 منها انتهت بالخسارة، ليرفع رصيده إلى سبع نقاط في المركز الثامن عشر بفارق ثلاث نقاط عن بيرنلي السابع عشر الذي يلتقيه الأسبوع المقبل.

في المقابل، تجمّد رصيد نيوكاسل الذي يستعد لمواجهة أتلتيك بلباو الإسباني في مسابقة الأربعاء، عند 12 نقطة في المركز الثالث عشر.

