بطولة إنكلترا: من القادر على إيقاف أرسنال؟

الرياص - اسماء السيد - لندن : حقق أرسنال خمسة انتصارات متتالية في الدوري الإنكليزي لكرة القدم جعلته يتربع على الصدارة بفارق ست نقاط عن أقرب مطارديه، ولم تهتز شباكه سوى ثلاث مرات في 10 مباريات.

هل يستطيع أحد إيقاف "الوصيف الأبدي" عن إنهاء انتظاره الطويل للتتويج بلقب "برميرليغ"؟

كان آخر تتويج لفريق "المدفعجية" بلقب الدوري تحت قيادة الفرنسي أرسين فينغر عام 2004، وهم يتصدرون بفارق مريح عن مانشستر سيتي.

رغم هذا التقدم غير المتوقع، فإن جماهير فريق شمال لندن تتحلى بالحذر، بعد أن شاهدت فريقها ينهي الموسم في المركز الثاني ثلاث مرات تواليا، مرتان خلف سيتي ومرة خلف ليفربول.

لكن شركات المراهنات وضعت النادي اللندني كمرشح أول للقب هذا الموسم، فيما منحه الحاسوب الخارق لشركة أوبتا المتخصصة في التحليلات الكروية فرصة بنسبة 71 بالمئة للفوز بالبطولة.

وقال المدافع السابق لمانشستر يونايتد ومنتخب إنكلترا، غاري نيفيل الذي يعمل الآن كمحلل رياضي بارز، إن اللقب بات في متناول أرسنال، رغم أن الموسم لا يزال في بدايته.

وأضاف لشبكة إن بي سي سبورتس "أرسنال سيتعين عليه أن يهزم نفسه كي لا يفوز باللقب هذا الموسم"، واصفا الفريق بأنه الأفضل في الدوري.

وتابع "إنه الفريق الأكثر استقرارا، وقد بنى نفسه تدريجا على مدار ثلاثة أو أربعة مواسم".

أما مدربه الإسباني ميكل أرتيتا، فكان أكثر تحفظا، محذرا من أن الموسم لا يزال في بدايته "إذا كنت تريد الفوز بالألقاب الكبرى، فعليك أن تغرس هذا الشعور داخل الفريق والنادي وحوله، ونحن في موقع جيد جدا حاليا".

أضاف "لكننا نعلم كم هو مبكر للحديث عن ذلك، وكم أن كل مباراة صعبة".

دفاع صلب

يمتلك أرسنال العديد من العناصر التي تصب في صالحه: دفاع صلب، عمق في التشكيلة، ومنافسون غير مستقرين.

وتُعد أرقام الفريق الدفاعية مذهلة، مع الحارس الإسباني دافيد رايا، وخط الدفاع المكوّن من الهولندي يوريين تيمبر، والفرنسي وليام صليبا، والبرازيلي غابريال، والإيطالي ريكاردو كالافيوري.

في 15 مباراة خاضها في جميع المسابقات هذا الموسم، حافظ على نظافة شباكه في 12 منها، ولم يستقبل أي هدف في آخر سبع مباريات.

واستقبل أرسنال ثلاثة أهداف فقط في برميرليغ، وتعرض لتسديدة وحيدة على المرمى في آخر أربع مباريات.

أما على الصعيد الهجومي، فقد سجل 18 هدفا في الدوري، منها 12 من الكرات الثابتة، ولا يتفوق عليه سوى مانشستر سيتي الذي سجل 20 هدفا.

ويتمتع أرسنال أيضا بعمق كبير في تشكيلته، بعد إنفاق نحو 250 مليون جنيه إسترليني (328 مليون دولار) في سوق الانتقالات الصيفية.

وقد مكّنه ذلك من تجاوز قائمة إصابات طويلة، شملت غياب البرازيلي غابريل جيزوس والألماني كاي هافيرتس لفترات طويلة، إلى جانب غياب القائد النروجي مارتن أوديغارد، ونوني مادويكي وبوكايو ساكا عن أجزاء من الموسم.

وقال ساكا لقناة سكاي سبورتس "هذا العام، أشعر أننا مجموعة قوية جدا ولدينا الكثير من الجودة".

وأضاف "لقد عانينا من العديد من الإصابات، لكن اللاعبين الذين شاركوا أثبتوا أننا قادرون جميعا على الحفاظ على المستوى الأعلى، وهذا ما نحتاجه لنصل إلى النهاية".

ويرى نيفيل أن أرسنال لا يعتمد بشكل مفرط على أي لاعب بعينه، في سعيه نحو اللقب الرابع عشر في الدوري الإنكليزي.

وقال "في كل مركز يملكون لاعبين بنفس المستوى تقريبا أو بفارق بسيط جدا"، مضيفا "الأمر متروك للمدرب كي يحافظ على هدوئه ويقود الفريق نحو اللقب".

ويُعد مانشستر سيتي وليفربول اللذان سيطرا على الدوري في السنوات الأخيرة، المنافسين الواقعيين الوحيدين لأرسنال.

ومع ذلك، فإن سيتي يعاني من تذبذب في المستوى، بينما جاء فوز ليفربول على أستون فيلا السبت بعد سلسلة سيئة من أربع هزائم متتالية في الدوري.

وقال نيفيل "لا أعتقد أن سيتي سيصل إلى المستوى الذي بلغه سابقا ويعود لمنافسة أرسنال".