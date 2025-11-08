دبليو تي ايه الختامية: ريباكينا تفاجئ سابالينكا وتحرز اللقب 

الرياص - اسماء السيد - الرياض (السعودية) : تُوّجت الكازاخستانية إيلينا ريباكينا المصنّفة سادسة عالميا بباكورة ألقابها في بطولة "دبليو تي ايه" الختامية للماسترز في كرة المضرب بفوزها على البيلاروسية أرينا سابالينكا الأولى 6 3 و7 6 (0/7) السبت في المباراة النهائية في الرياض.

وبعد فوزها ببطولة ويمبلدون، ثالثة البطولات الأربع الكبرى، في عام 2022، تمكنت ريباكينا من تدوين اسمها في سجلات الفائزات بلقب البطولة الختامية المرموقة، في حين أخفقت سابالينكا للمرة الثانية في المباراة النهائية بعد خسارتها في نهائي 2022 أمام الفرنسية كارولين غارسيا.

وقدّمت الكازاخستانية التي أصبحت أول لاعبة من بلادها ومن القارة الآسيوية عموما تحرز لقب البطولة، أداء رفيعا على إرسالها كما تميّزت أيضا باستقبالها للكرات.

وبعد ان أنهت دور المجموعتين بثلاثة انتصارات (العلامة الكاملة)، ستنال ريباكينا جائزة مالية قياسية مقدارها 5.235 مليون دولار أميركي، كما ستنهي العام في المركز الخامس ضمن التصنيف العالمي للاعبات المحترفات.

وواصلت ريباكينا أيضا تألقها في الإرسالات الساحقة، إذ تعد الأولى في هذا المجال هذا العام برصيد 516، ولم تكن بعيدة عن معدلها من خلال تحقيقها 13 إرسالا ساحقا ضد سابالينكا السبت، معززة رصيدها الى 48 في البطولة ككل.

وكانت ريباكينا آخر اللاعبات اللواتي حجزن مقعدهن في البطولة الختامية، وجاء ذلك بعد تتويجها بلقب دورة نينغبو الصينية (500 نقطة) وبلوغها نصف نهائي دورة طوكيو قبل أن تنسحب من الأخيرة.

وعزّزت ريباكينا سجلها الى 11 انتصارا متتاليا حيث تعود هزيمتها الأخيرة إلى خسارتها أمام سابالينكا نفسها قبل أربعة أسابيع في دورة ووهان الصينية، كما حصدت فوزها السادس من 14 مباراة أمام سابالينكا.

وقدّمت اللاعبتان أفضل مستوياتهما من البداية وبقيت المنافسة على أشدّها في الأشواط الخمسة الأولى.

إلا أن الكازاخستانية استطاعت فرض أفضليتها بكسر إرسال منافستها في الشوط السادس مستفيدة من أحد أخطاء سابالينكا.

وكان ذلك كل ما احتاجت اليه ريباكينا من أجل حسم المجموعة الأولى، قبل أن تواصل تألقها في المجموعة الثانية.

وظلّ التقارب سيّد الموقف حيث تفادت البيلاروسية خسارة إرسالها في أربع محاولات وفرضت التعادل 4 4.

وبخلاف مجريات المجموعة، حصلت سابالينكا على فرصتين لحسمها في الشوط العاشر وفرض مجموعة ثالثة حاسمة، لكنّ ريباكينا حافظت على رباطة جأشها وأدركت التعادل 5 5 و6 6 فارضة شوطا فاصلا كسبته نظيفا 7 0 وكسبت المباراة بعد ساعة و47 دقيقة.

رغم خسارتها، سجلت سابالينكا رقما قياسيا في جولة اللاعبات المحترفات بعد أن بلغت قيمة جوائزها المالية 15,008,519 مليون دولار أميركي متجاوزة ما جنته الأميركية سيرينا وليامس (12,385,572) في عام 2013.